Gf Vip 2018 Francesco e Giulia, l’altra verità sulla coppia: “Non è innamorato”

Francesco Monte e Giulia Salemi solo amici? Ivan Cattaneo dice la sua a Ultime dalla casa

Quando parla di Francesco Monte e Giulia Salemi Ivan Cattaneo è sempre un po’ ambiguo, nel senso che al Gf Vip 2018 pur palesando simpatia per lei e attrazione e innamoramento per lui non si è mai tirato indietro quando ha dovuto criticarne la storia. E non è stato di certo il primo a farlo, visto che parecchi hanno accusato il ragazzo di non volere iniziare davvero un fidanzamento con l’ex concorrente di Pechino Express. Lo stesso Monte peraltro non ha mai nascosto di avere molti dubbi sulla relazione che sta nascendo con la sua Giulia.

Le continue liti di Francesco e Giulia: Ivan ha torto?

I due in effetti discutono continuamente e lo dimostra anche l’ultimissima sfuriata notturna che ha scatenato polemiche infinite. E come ben sapete, non è stata di certo l’unica polemica: fatta eccezione per il momento in cui Monte pianse con Walter, in molti hanno dubitato del reale interesse di lui nei confronti della figlia di Fariba. A causa di Fariba peraltro lo stesso Monte ha dovuto ritirare in ballo Cecilia e questo non è proprio il massimo per una relazione agli inizi. Diciamo insomma che le opinioni di Cattaneo, per quanto eccessive possano essere ritenute, non sono poi così distanti dalla realtà.

“Francesco può amare e innamorarsi di tutti, visto che non è innamorato”, Ivan parla chiaro

Difatti Ivan è proprio l’assenza di innamoramento che ha messo in evidenza durante Ultime dalla casa prima di rilasciare delle dichiarazioni piuttosto importanti su Jane ed Elia: “Francesco – queste le parole di Cattaneo – può amare e innamorarsi di tutti, visto che non è innamorato di Giulia. Forse anche Giulia non è proprio così innamorata di lui. Stanno bene insieme perché sono molto amici, vanno d’accordo, sono cane e gatto spesso, quindi c’è questa bellissima intesa. Come c’è un’intesa bellissima tra Stefano e Benedetta. Ma l’amore è molto più lontano”. Tanto affetto insomma, ma l’amore è un’altra cosa, come canta Arisa. Ivan infatti è convinto del fatto che “forse fuori magari qualcosa [può nascere ndr] ma non credo nel loro caso”. Parole che piaceranno senza dubbio insomma sia a lui sia a lei…

Ivan non ne ha per nessuno: le opinioni su Stefano e Benedetta e sulle strategie di alcuni concorrenti

L’ex gieffino non sembra neanche apprezzare peraltro chi emerge solo per una storia d’amore mediatica: “Valete per quello che valete voi, non perché avete una storia d’amore mediatica, perché se si parla solo della vostra storia non viene fuori niente”. Ivan ha sempre fatto discutere per le sue osservazioni: ne ha avute per Stefano Sala (parlando di ciò che diceva su Dasha); non ha lesinato particolari sulle strategie di qualche concorrente e ne ha dette quattro anche sulla meditazione di Walter. Quelle su Francesco Monte sono solo alcune insomma delle dichiarazioni più interessanti che da acuto osservatore quale è ha rilasciato in questi giorni. Condividete il suo punto di vista? Oppure credete che spesso esageri davvero?