Gf Vip 2018, svelata la strategia di alcuni concorrenti nella casa: Ivan parla chiaro

Ivan Cattaneo svela le strategie di alcuni concorrenti del Gf Vip 2018

Dopo essere stato ospite del programma Ultime dalla casa della Gentilin Ivan Cattaneo sta facendo molto discutere per alcune sue dichiarazioni. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2018 infatti non ha risparmiato proprio nessuno, neanche coloro che per un motivo o per l’altro non sono emersi come avrebbero voluto o dovuto. Parliamo di Martina Hamdy che per Ivan aveva una strategia ben precisa. Ma l’intervista della Gentilin ha riguardato un po’ tutto: la sua vita privata dopo la casa, il suo ex fidanzato, le coppie nate e la loro autenticità, infine gli altri concorrenti. E su tutti questi argomenti Cattaneo ha espresso un punto di vista interessante, a prescindere dagli schieramenti nati nel Web.

La vita privata di Ivan Cattaneo dopo il Gf Vip 2018

“Mi sto riprendendo – queste le parole di Cattaneo –. Là eravamo tutti in una capsula del tempo, persino il giardino era finto. L’unica cosa che si sperava era che fossimo almeno noi veri. Io mi sono sentito vero, sulle montagne russe però. Non amo la parola ‘percorso’ ma lo è stato partendo dagli attacchi di panico fino ad arrivare poi ad essere accettato. All’inizio mi davano del serpente, dell’ipocrita – così ha ricordato i primi tempi -. Mi piaceva stuzzicarli, avevano varie personalità ma non capivano il mio humor. Allora arrivavo a colpirli. Ma alla fine mi hanno capito e imitato”. Parole che descrivono bene il suo percorso che infatti all’inizio è stato parecchio contestato: su Ivan infatti molti hanno avuto da ridire per tantissime cose, talvolta inspiegabilmente. L’ex gieffino è pronto comunque a tornare alla vita normale. Anche senza fidanzato: “Cose che succedono – queste le parole sulla rottura che c’è stata -“. “Colpa del Gf?”, gli ha chiesto la Gentilin. “Penso di sì – ha spiegato –, non l’ho curato abbastanza. Si è sentito trascurato e mi ha lasciato”. Ma è sulle strategie dei concorrenti che Cattaneo ha detto qualcosa di più.

Gf Vip 2018 concorrenti, Martina Hamdy contro Ivan?

Ivan infatti già in casa più volte aveva fatto notare la distanza generazionale tra i concorrenti, di cui ha parlato anche Lory Del Santo, dando adito quindi alla teoria di Battista e di molti altri sul complotto dei finalisti; con la Gentilin poi si è soffermato sul comportamento di Martina: “Martina – queste alcune delle sue dichiarazioni – aveva fatto un gioco strano, continuava a dirmi ‘Siamo in nomination però tu sei molto stanco, è vero: vuoi uscire?’. Allora io dicevo ‘Ma no, non sono… ‘, ‘Ma sì sei stanco, me l’hai detto che vuoi uscire’. ‘Va di pari passo sia che sto dentro che esco: ho tante cose da fare’. Poi ho capito il gioco che stava facendo, voleva spostare i voti su di me e non essere eliminata”. Una strategia bella e buona che però sembra non essere l’unica dei concorrenti: Ivan infatti ne ha avute anche per Walter oltre ad aver dato un giudizio piuttosto critico su Francesco e Giulia. All’Isola dei Famosi 2019 manca un opinionista: Cattaneo sarebbe perfetto, non trovate? Intanto avete dato un’occhiata al primo nome del cast del Gf Vip 2019?