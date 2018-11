Elia e Jane al Gf Vip? “Un’amicizia, io ci ho creduto”, parole forti sulla coppia

Gf Vip 2018, Elia e Jane dopo il programma: parla Ivan Cattaneo

Ivan Cattaneo è stato intervistato durante il programma Ultime dalla casa e, come ormai immaginerete tutti, non ha lesinato dettagli e indiscrezioni sulle dinamiche createsi e sui rapporti tra i concorrenti. Il cantante e pittore ha parlato anche di Jane Alexander ed Elia Fongaro, del modo in cui hanno affrontato questa situazione difficile e del loro futuro dopo il programma. Ivan ovviamente non si è tenuto dentro niente e ha parlato a ruota libera di tutto, ovviamente dopo aver detto la sua su Francesco Monte e Giulia Salemi, e su Stefano Sala e Benedetta Mazza. Veniamo subito al dunque.

Jane ed Elia protagonisti del gossip dopo il Gf Vip

In questi giorni Jane ed Elia già facendo parecchio discutere: il loro rapporto infatti è finito al centro delle polemiche qualche tempo fa e da allora non si parla d’altro. Cosa ne sarà infatti della loro storia d’amore? Se pensate insomma che l’ultima dura lite tra Francesco e Giulia abbia catalizzato l’attenzione di tutti vi sbagliate di grosso. La Gentilin ha voluto parlare infatti proprio di Elia e Jane chiedendo il parere a un Ivan che, com’è ovvio, li ha vissuti molto di più rispetto a tutti noi. “Io – queste alcune delle sue dichiarazioni alla conduttrice – da dentro ho visto altre cose”.

La storia di Elia e Jane? Futuro incerto: “Lunedì non c’era più quel tepore di prima”

“Si può parlare di relazioni che forse nasceranno oppure è un fuoco di paglia?”, gli ha chiesto la Gentilin. “Forse fuori magari qualcosa – ha poi aggiunto parlando di Monte e della Salemi – ma non credo nel loro caso. Neanche nel caso di Elia e Jane. Lunedì sera erano vicini ma non c’era più quel tepore che ci poteva essere prima”. Cose che abbiamo già sentito un po’ da tutti ma che Ivan ha spiegato molto meglio proprio in quanto ex concorrente (uscito evidentemente per qualche complotto di troppo). “Credo – ha poi aggiunto – che Jane sia una donna intelligente, sa bene quello che vuole. Fuori si è un po’ più lucidi. Secondo me non aveva più la storia col ragazzo… Quando le ha urlato ‘Ti voglio sposare’ ha fatto una faccia! Non era contenta: era molto perplessa”.

“La storia con Elia una storia di amicizia”, Ivan Cattaneo ne è certo

E se tutti pensate che le ultime polemiche su Walter faranno molto discutere non pensate che le parole di Ivan che leggerete passeranno inosservate sul Web: “La storia con Elia – questo il suo discorso – è stata una storia credo di amicizia, forse la più sensuale fra tutte. Io ho creduto nella loro storia, mi sembrava una cosa bella anche se Elia aveva più feeling con me molte volte. Lui era antipatico a tutti, l’avevano nominato. E invece è una persona dolcissima, ha un modo suo di fare”. Dopo le ultimissime su Stefano e Benedetta credevamo che non ci sarebbero state altre dichiarazioni polemiche e invece è arrivato il simpaticissimo Ivan a stupirci. Vedrete che ne parleranno in parecchi!