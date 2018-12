Anticipazioni Gf Vip lunedì 3 dicembre 2018: provvedimento disciplinare in arrivo

Anticipazioni Grande Fratello Vip, lunedì 3 dicembre 2018 ci sarà un colpo di scena

Questa settimana le anticipazioni del Grande Fratello Vip 2018 annunciano un clamoroso colpo di scena! Nella semifinale di lunedì 3 dicembre ci sarà un provvedimento disciplinare. Il comunicato del Gf Vip parla chiaro, non sono solo supposizioni del Web: il provvedimento ci sarà. In queste anticipazioni proveremo a capire a chi sarà rivolto, quale nome troveremo scritto sulla busta nera che Ilary Blasi leggerà ai concorrenti. Cosa è successo? Chi ha fatto cosa per meritare una eventuale squalifica o provvedimento di altro tipo? Le anticipazioni del Gf Vip parlano di “durissimo provvedimento disciplinare”, non è detto perciò che ci sarà una squalifica. Naturalmente siamo tutti molto curiosi di scoprire di cosa si tratta e non mancano le ipotesi sull’eventuale destinatario del provvedimento.

Gf Vip 2018, le anticipazioni sulla semifinale di lunedì 3 dicembre

Se da una parte c’è chi pensa che il provvedimento potrebbe essere diretto a Francesco Monte, reo di aver messo la mano sulla porta rossa, dall’altra c’è chi pensa non sia proprio possibile un provvedimento del genere. Questo perché settimane fa Elia Fongaro aveva proprio aperto la porta rossa, per gioco ma comunque lo aveva fatto, e non si è neanche accennato al fatto. Perciò difficile che possa essere squalificato Monte per la porta rossa, intanto chissà se gli verranno mostrati i nuovi attacchi da fuori sulla storia con Giulia. Qualcuno ha anche parlato di un bigliettino che Stefano Sala avrebbe preso da suo padre e poi restituito, perché non è passato inosservato. Sono comunque delle ipotesi da prendere con le pinze, perché, ribadiamo, la violazione del regolamento da parte di un concorrente potrebbe prevedere altro che l’eliminazione immediata. Per esempio un televoto flash o la nomination diretta. Ma a proposito di Stefano, potrebbe scoprire le durissime parole di una sua amica contro Dasha: come reagirà? Ma vediamo cos’altro aggiungono le anticipazioni sulla semifinale del Gf Vip.

Anticipazioni lunedì 3 dicembre: cosa succederà nella semifinale del Gf Vip

Oltre al provvedimento disciplinare, nelle anticipazioni si parla anche di ospiti e belle sorprese: rivedremo nella Casa gli Oneston! Ebbene sì, domani sera al Gf Vip ci sarà il ritorno di Luca Onestini e Raffaello Tonon, ma non saranno soli perché ci sarà anche Stefano Bettarini. Entreranno in Casa per lanciare una sfida agli attuali concorrenti. In più, pare che Walter riceverà una lettera da Celine: prepariamoci a nuove emozioni, dopo quelle della settimana scorsa. Terminiamo le anticipazioni del Grande Fratello Vip per lunedì 3 dicembre 2018 annunciandovi un’altra doppia eliminazione e di conseguenza scopriremo tutti i finalisti. C’è grande curiosità di sapere l’eliminato tra Lory e Benedetta: chi uscirà? La giovane sembra essere sfavorita, ma non si sa mai! La Del Santo, intanto, ha chiarito seppure in lacrime con Silvia e ha vissuto meglio la settimana.