Francesco e Giulia news: “Passione inaridita” al Gf Vip, Fariba ha distrutto tutto?

Francesco e Giulia al Gf Vip 2018 continuano a ricevere pesanti accuse

Non si placano le polemiche intorno a Francesco Monte e Giulia Salemi al Gf Vip. Le nuove accuse sono arrivate da Riccardo Signoretti, che ospite di Ultime dalla casa è sembrato non propenso a credere a questa coppia. O futura tale, visto che le cose non sono molto chiare. Il direttore di Nuovo si è espresso in diverse occasioni su Francesco e Giulia nel corso dell’intervista, non solo su loro due insieme ma anche presi singolarmente. Per esempio, parlando dell’eliminazione di Giulia Provvedi, ha posto l’accento sulla reazione di Giulia Salemi: “Ha fatto un pianto secco che neanche Greta Garbo. Ha tentato di piangere ma non è uscita neanche una lacrima”. Magari si riferiva anche al momento in cui stavano decidendo chi doveva andare volontariamente al televoto, non solo al momento dell’eliminazione.

Gf Vip 2018, Francesco e Giulia ancora nel mirino:

Signoretti ha anche rivelato i motivi dell’eliminazione della Donatella, poi si è passati a parlare di altro ed è nato un nuovo attacco a Monte. Quando Emanuela Gentilin ha fatto notare che forse è vero ciò che ha evidenziato Enrico Silvestrin in puntata, cioè che Francesco è un po’ il leader del gruppo, il direttore ha detto: “Cosa vuol dire in italiano, raccomandato? Come si traduce? Ah ecco, leadership. Non so, io ho letto una scheda dove lui risulta attore. Credo abbia fatto un piccolo ruolo”. Una frecciatina che potrebbe essere interpretata come Francesco Monte sta recitando, un pensiero condiviso anche da un’altra vecchia conoscenza. Sommando queste parole sull’ex tronista al finto pianto di Giulia, tutto lascerebbe pensare che secondo Signoretti la pseudo coppia del Gf Vip 2018 (tanto discussa quanto un’altra della Casa) in alcune occasioni reciti una parte.

Francesco e Giulia news: “Passione inaridita”, Fariba ha distrutto tutto?

Francesco e Giulia vengono spesso criticati, ormai siamo abituati alle polemiche su di loro. Eppure ogni nuova e pesante accusa interessa il pubblico. Non finiscono qui le news sul Gf Vip, perché ieri sera a Ultime dalla casa si è parlato anche del ciclone Fariba, che di recente ne ha avute da dire anche alla Marchesa. Secondo Signoretti, la mamma di Giulia potrebbe aver distrutto definitivamente i sogni della figlia: “Giulia è lì’ che tenta di accendere questo fuocherello di passione inaridita con Francesco. Ed è arrivata mamma Fariba con l’estintore che ha spento qualsiasi possibilità. Questo rito avrebbe dato fastidio anche a me. Ha fatto una cosa sgradevole. Poi nella sua ingenuinità ha anche detto che era organizzato”. Giulia e Francesco effettivamente passano da momenti idilliaci a momenti di forti scontri, che siano incompatibili è un’idea molto diffusa e condivisa: “Giulia è come sua mamma, genuina e non ha filtri. Non la vedo benissimo assortita con Monte”, ha chiosato Signoretti.