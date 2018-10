Pomeriggio 5, Marchesa attaccata da Fariba: la mamma di Giulia non si risparmia

Pomeriggio 5, tutti contro la Marchesa: Fariba, la mamma di Giulia Salemi, non si è risparmiata

Oggi a Pomeriggio 5 si è parlato della Marchesa d’Aragona. Fariba, la mamma di Giulia Salemi, ha raccontato un retroscena di Pechino Express e non si è risparmiata nell’attaccare l’ormai ex concorrente del Gf Vip. “Tutto questo rumore le è andato a favore. L’importante è che una persona è buona o no. E su di lei sto sentento storie poco felici. Io ne ho avuta una con lei nel 2016. Sono stata delusa. Abbiamo fatto un viaggio di 18 ore per Pechino Express. Io mi ero operata e il dottore mi aveva detto di non sollevare neanche un chilo”, ha raccontato Fariba. Pare invece che la Marchesa abbia convinto Fariba a trascinare anche i suoi bagagli: “Lei diceva di avere la sciatica, io ho trascinato le sue valigie. Mi ha detto che non avrebbe dimenticato questa cosa. Sono tornata in Italia e ho visto che aveva parlato male di me e di mia figlia“.

La mamma di Giulia Salemi contro la Marchesa: lo sfogo di Fariba

Fariba all’epoca ha telefonato alla Marchesa, che si sarebbe giustificata dicendo che si trattava solo di spettacolo. Ma alla mamma di Giulia Salemi non aveva convinto questa spiegazione e le aveva risposto a tono, come ha raccontato da Barbara. Si è parlato tanto dell’eliminazione della Marchesa dal Gf Vip. Oltre a Fariba, pure Francesca De Andrè è andata contro Daniela: “È troppo costruita, è stucchevole per quanto mi riguarda dopo un po’”, ha detto l’ospite di Pomeriggio 5. A prendere le difese della Marchesa ci ha pensato Serena Garitta. L’inviata di Barbara, infatti, ha sostenuto che sicuramente ha influito sulla sua eliminazione la diatriba sull’essere o non essere Marchesa: “È chiaro che con questa pressione che dica o no la verità sul suo titolo è chiaro che il pubblico la veda come falsa”.

Pomeriggio 5, Riccardo Signoretti a sorpresa difende la Marchesa

Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 era presente anche Riccardo Signoretti che, oltre a lanciare un grosso scoop su Barbara d’Urso, ha difeso la Marchesa a sorpresa: “Questa è una donna che fa spettacolo e mi dispiace che sia uscita dal Gf Vip. Mi dispiace che il pubblico abbia votato contro di lei”. Diciamo a sorpresa perché è stato lui per primo a combattere la battaglia contro Daniela Del Secco sul titolo nobiliare, sostenendo fosse finto.