Barbara d’Urso fidanzata? Spuntano foto con un misterioso uomo: “Sei così felice”

Barbara d’Urso si è fidanzata? Spuntano foto: il gossip di Signoretti a Pomeriggio 5

Ucci ucci sentiamo odor di caffeucci… e gossip! Si è parlato di Barbara d’Urso fidanzata oggi a Pomeriggio 5. Tra gli ospiti del salotto di oggi c’era anche Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo (e non di Visto, come erroneamente ha detto Barbarella), e proprio lui è stato il promotore di questo scoop. Signoretti pare sia certo di ciò che i suoi paparazzi hanno catturato. Le foto di Barbara con un misterioso uomo verranno presto pubblicate sulla rivista, lei è stata messa al corrente oggi e ha potuto già rispondere al gossip. La sua spiegazione non ha convinto comunque il direttore. Lui va dritto per la sua strada e sostiene la tesi che la d’Urso abbia trovato l’amore.

Barbara d’Urso fotografata insieme a un misterioso uomo: Signoretti sgancia la bomba a Pomeriggio 5

Tutto è successo appena si è aperto lo spazio dedicato al gossip. Barbara ha ammesso di essersi confusa sulle riviste diretta da Signoretti perché le aveva appena detto una cosa clamorosa. Appena la padrona di casa ha raccontato il retroscena a Pomeriggio 5, Signoretti ha preso la parola e ha detto: “Dopo tre anni che dici che non hai nessuno, ti ho trovata in queste foto così felice con questo uomo affianco, passeggiando“. Barbara ha preso il gossip con ironia e ci ha scherzato su, come sempre: “Non è vero niente. Sarà il mio archietto, il mio salumiere, il meccanico. Però siccome me lo ha detto adesso sono entrata in confusione. Io frequento queste persone qua, mica gli attori”. Queste foto di Barbara e il presunto fidanzato, comunque, arriveranno!

Il gossip su Barbara d’Urso: chi è il misterioso uomo delle foto?

Riccardo Signoretti non se l’è bevuta e non crede affatto che sia l’architetto l’uomo con cui Barbara è stata fotografata. Si è fidanzata davvero, allora? Il direttore di Nuovo ci terrà aggiornati, intanto ha lanciato un altro scoop su Maria De Filippi al Gf Vip…