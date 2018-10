Maria De Filippi opinionista al Gf Vip 2018? Lo scoop incredibile dell’ultima ora

Maria De Filippi opinionista al Grande Fratello Vip potrebbe risollevare gli ascolti? L’indiscrezione

E se arrivasse Maria De Filippi al Gf Vip? Opinionista, questo sarebbe il suo ruolo nel reality show. Riesce difficile credere a questa indiscrezione, bisogna ammetterlo. Lo è sia pensando a Maria opinionista sia pensando a Maria in un reality show, ma mai dire mai. Nel mondo della televisione tutto può succedere. È evidente che gli autori di questa terza edizione Vip debbano correre ai ripari, ma ripari seri, perché gli ascolti sono scesi di molto rispetto alle precedenti edizioni. Per questo si starebbe pensando ad arruolare la Queen della televisione italiana come opinionista. Maria De Filippi accetterebbe? Inutile dire che il pubblico gradirebbe e non poco, inoltre ci sarebbe una buona parte del pubblico di Maria che la seguirebbe in questa avventura. Maria solleverebbe gli ascolti, probabilmente, sì.

Gf Vip, Maria De Filippi diventa opinionista accanto a Ilary Blasi? Lo scoop dell’ultima ora

L’indiscrezione secondo cui Maria De Filippi sarà opinionista al Gf Vip è arrivata da Riccardo Signoretti: “GF VIP, arriva Maria De Filippi come opinionista salva ascolti?”, ha scritto il direttore di Nuovo sui suoi profili social. Da queste parole pare di capire che alla conduttrice sarebbe stato chiesto di prendere parte al reality in veste di opinionista. Non si sa se per tutta la durata del programma o se invece come ospite speciale in una sola puntata, in cui magari siederebbe accanto ad Alfonso Signorini ed esprimerebbe la sua opinione sulle dinamiche della Casa. Quelle poche che ci sono. Per il momento si tratta di un’indiscrezione, ci teniamo a sottolinearlo. Signoretti potrebbe aver fatto lo scoop dell’anno, ma magari non se ne farà nulla. Perciò prendiamo tutto con le pinze.

Il Gf Vip fa fatica a decollare, Maria De Filippi chiamata a risollevare gli ascolti?

La puntata speciale del giovedì non ha dato i suoi frutti, così come non è riuscito a sollevare gli ascolti neanche l’ingresso di Corona in Casa, tra Silvia e Ilary. Immaginiamo che gli autori del Grande Fratello siano pronti a giocarsi tutte le carte possibili, ma riusciranno davvero ad avere Maria De Filippi nelle vesti di opinionista al Gf Vip?