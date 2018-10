Grande Fratello Vip 2018, sesta puntata: eliminato e nominati, ecco cos’è successo

Sesta puntata Gf Vip 2018, cos’è successo giovedì 25 ottobre

La sesta puntata del Grande Fratello Vip 2018 sarà ricordata come una delle migliori di quest’edizione. Non per l’eliminata, cioè per la Marchesa d’Aragona, che in realtà meritava di restare in casa per molto altro tempo. La ricorderemo invece per l’ingresso in casa di Fabrizio Corona, per il confronto tra quest’ultimo e Silvia Provvedi e per il caos scoppiato dopo l’intervento di Ilary Blasi. Se vi siete persi la puntata non preoccupatevi: di seguito troverete non solo i nomi di tutti i nominati e le dichiarazioni dell’eliminato ma anche i momenti più importanti di tutta la messa in onda. Veniamo subito al dunque.

Chi è andato al televoto? Nuovo meccanismo senza nomination

Nonostante le critiche che le son piovute addosso la Marchesa d’Aragona si è detta soddisfatta dell’esperienza vissuta: “Ho un mio pensiero: anche uscire in questo momento è una vittoria. Penso che bisogna accettare quello che viene, specialmente quando sia ha la consapevolezza di essere stati sempre sul pezzo”. Ci dispiace che sia stata eliminata così presto ma siamo sicuri che la rivedremo in TV, a partire dai salotti di Pomeriggio 5 e Domenica Live di Barbara d’Urso. E se vi state chiedendo come sono andate le nomination sappiate che in questa puntata non ci sono state: sono andati al televoto invece solo quelli che hanno perso le tre sfide che il Gf Vip ha organizzato. Vediamo subito tutto:

Francesco e Benedetta VS Stefano e Martina (prova dei tutoni): hanno vinto Francesco e Benedetta che hanno nominato Martina;

(prova dei tutoni): hanno vinto Francesco e Benedetta che hanno nominato Martina; Giulia Provvedi e Fabio VS Ivan e Giulia Salemi (duello delle vasche): hanno vinto Giulia e Fabio che hanno nominato Ivan;

(duello delle vasche): hanno vinto Giulia e Fabio che hanno nominato Ivan; Lory ed Elia VS Jane e Walter (prova di memoria): hanno vinto Jane e Walter che hanno nominato Elia.

A questi nomi si è aggiunto quello della Del Santo, cioè Fabio Basile, perché lei non ha gradito il fatto di essere stata nominata nelle precedenti puntate: è una vendetta, ha commentato Ilary dopo aver sentito le spiegazioni della concorrente. Peccato che non sia andata a buon fine, visto che poi i tre nuovi concorrenti hanno avuto la possibilità di salvare uno dei nominati e hanno salvato proprio lui.

Ecco cos’è successo nella sesta puntata del Grande Fratello Vip 2018

Nella sesta puntata del Gf Vip è successo proprio di tutto: Ilary ha asfaltato Fabrizio Corona regalandoci un momento indimenticabile; Jane ha discusso con il suo fidanzato ed è finita tra le braccia di Elia dopo aver vinto al televoto contro la Marchesa d’Aragona; quest’ultima si è messa a ballare sul tavolino dello studio regalandoci un momento divertentissimo di sano trash seguìto da un balletto di Walter in casa; e che dire delle dichiarazioni di Stefano sulla sua fidanzata? Ne abbiamo viste di cose insomma, e siamo sicuri che gli ascolti premieranno la trasmissione. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati!