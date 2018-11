Lory Del Santo piange per Silvia Provvedi, che reagisce così

Lory Del Santo in lacrime davanti a Silvia Provvedi: ecco cosa è successo al Gf Vip

Lory Del Santo e Silvia Provvedi al Gf Vip hanno avuto qualche divergenza nelle ultime due settimane. In particolare, le spiegazioni di Lory su alcuni suoi confessionali non sono piaciute a qualcuno in Casa, in particolare a Silvia. Lei almeno ha reagito in maniera più plateale in puntata, ma anche Andrea Mainardi ha appoggiato la sua tesi. Con toni diversi, ma lo chef ha affermato di avere lo stesso pensiero della gemella. Le incomprensioni si sono trascinate per qualche giorno, ma Lory ha voluto chiarire la situazione con Silvia e le ha chiesto di parlare in disparte per avere un confronto con lei. “Ci tenevo a dirti una cosa da tanto tempo. A prescindere dalla diversità di pensiero che puoi aver avuto nei miei confronti”, così ha esordito Lory nel discorso con Silvia.

Lory chiede scusa a Silvia, lei la abbraccia

La Del Santo ha voluto spiegare alla gemella che ha sempre avuto una buona opinione di lei come anche di sua sorella Giulia – che però potrebbe essere stata eliminata proprio per colpa di Lory! -. Poi ha aggiunto di non aver mai nominato Le Donatella e che a lei Silvia piace tanto, per come ragiona e come tenta di inquadrare le situazioni. Parlando di sé, come è successo parlando anche del figlio, Lory ha pianto davanti a Silvia e quest’ultima non ha potuto fare altro che abbracciarla. “Ci tengo a questa cosa, per questo te lo volevo dire”, le ha detto ancora Lory che in confessionale ha ancora detto: “Ho voluto darle un aspetto di me che magari lei non sapeva o magari non era interessata a conoscere. Volevo dirle qualcosa di me, perché in questo gruppo uno magari non riesce a esprimere bene sé stesso”. Le lacrime su Canale 5 non mancano in questo periodo! Ma cosa era successo tra Lory e Silvia? Per dirla in breve, Silvia aveva insinuato che Lory facesse delle strategie e che poi in puntata cambiasse la versione dei fatti. Tuttavia, sono molti a pensare che Lory abbia tentato di discolparsi per paura.

Silvia Provvedi e Lory Del Santo fanno pace: le parole della Donatella

In confessionale, Silvia ha commentato quanto accaduto con Lory poco prima. Il chiarimento è stato molto apprezzato dalla giovane modenese: “Lory questa mattina è venuta da me per chiarire la sua posizione. Qualche fraintendimento che c’è stato. Personalmente accetto qualsiasi tipo di scusa anche perché a volte si sono accesi i toni. Rimanendo coerente a quella che è stata la mia impressione su tutto quello che è successo”. Silvia Provvedi e Lory Del Santo Non sono state le uniche ad animare la Casa in questi giorni, anche Walter e Andrea si sono scontrati e riappacificati. Rimangono pochi giorni da vivere al Gf Vip 2018 e i nervi sembrano tesi: che questa edizione sia cominciata a un passo dalla fine? Forse un po’ troppo tardi, meglio pensare ai concorrenti della prossima edizione!