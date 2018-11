Walter Nudo ricorda la sua infanzia difficile e s’infuria: “Sono mesi che dico basta”

Gf Vip, Walter Nudo racconta la sua infanzia difficile in Italia

Al Grande Fratello Vip ci sono anche momenti toccanti. È ciò che è successo con il racconto di Walter Nudo sulla sua infanzia che abbiamo visto nel daytime di oggi, 29 novembre 2018. Forse nessuno si sarebbe aspettato un simile sfogo da parte del concorrente, ma al suo amico Andrea Mainardi ha raccontato le difficoltà incontrate appena si è trasferito in Italia: “Sono sempre stato una persona diversa dal comune. Mi staccavo un po’. Ero piccolo e introverso, timido. Venivo dal Canada”. Walter si è trasferito in Italia all’età di 7 anni, i suoi genitori hanno deciso di tornare nel loro paese rinunciando alla vita in Canada: “Non parlavo bene l’italiano, volevo sparire da quel posto lì. Dovevo contare solo su di me e basta. Quello ha condizionato tutta la mia vita. Essere solitario, stare un po’ da solo”.

Walter Nudo si racconta: “Dovevo contare sulle mie spalle”

Andrea è rimasto ad ascoltare il suo amico in silenzio e affascinato dal racconto, nonostante abbiano avuto degli screzi negli ultimi giorni. Walter ha poi raccontato che da piccolo veniva preso in giro dagli amici e gli nascondevano addirittura le merendine. “Ho iniziato a pensare se cambio il corpo allora cambierò le situazioni in cui sto. Dovevo contare sulle mie spalle, lavorare su di me. Le spalle erano molto piccole e dovevo farmele”, ha concluso così il suo racconto. Walter ha regalato al pubblico momenti molto emozionanti in questo Gf Vip 2018, sono tante le persone da Casa che si sono affezionate a lui e vorrebbero vederlo vincitore. Walter e Andrea inoltre ci hanno abituati a bei confronti tra amici, si sono scambiati molte confidenze che non avrebbero fatto a nessun altro in Casa. Ma non è sempre tutto rose e fiori!

Walter contro il gruppo al Gf Vip: “Sono due mesi che dico basta”

Ieri mattina Walter si è alzato dal letto con il piede sbagliato, ma non per colpa sua. La notte precedente infatti i ragazzi lo hanno svegliato entrando in camera e iniziando a ridere in modo abbastanza rumoroso. “Stanotte siete entrati di nuovo e avete fatto cas**o. Sì ragazzi, siete entrati con la cavalleria rusticana”, ha detto appena ha raggiunto il resto del gruppo nella veranda della Caverna. In confessionale poi ha spiegato meglio il suo punto di vista: “Sono due mesi che dico ragazzi basta, lasciatemi dormire. Perché sono andato a dormire in piscina? Perché volevo che quando mi addormentavo non mi svegliavano più. Io lo capisco che non riescono a dormire, sono tesi, siamo tutti tesi. Le emozioni su e giù, le puntate, le nomination. Nervi tesissimi. Quando entrate in camera lasciate tutta l’euforia e l’adrenalina fuori”. Secondo Andrea non è stata una mancanza di rispetto altrimenti sarebbe stato d’accordo con la reazione di Walter, così ha cominciato un confronto con l’amico che è poi diventato un piccolo screzio. “Non è casa mia e non è casa tua, dobbiamo trovare un punto di incontro”, ha ribadito spesso Walter.

Andrea attacca Walter, Francesco Monte lo difende

Francesco Monte, che intanto continua a subire attacchi a causa di Giulia, ha dato piena ragione a Walter, sia parlando con lui davanti a tutto il gruppo sia in confessionale: “Anche se tu non lo stai facendo volontariamente se entri in camera con un tono di voce elevato e sai che le persone stanno dormendo, anche involontariamente manchi di rispetto”. Andrea invece ha iniziato a stuzzicarlo e quando Walter ha aperto le porte della cucina, lui ha detto di sentire freddo dentro. “Non vorrei che ora questa cosa qui andasse di nuovo in caciara”, ha detto Walter rivolgendosi a tutti. Ma lo chef non si è arreso: “A parte che io stavo dormendo, perché mi guardi con lo sguardo minaccioso”. In ogni caso, tutto si è risolto e sono amici come prima, come è successo anche tra Lory e Silvia.