Gf Vip, Walter e Andrea litigano: “Adesso lo massacro, basta!”

Walter Nudo e Andrea Mainardi litigano al Gf Vip 2018: è tutto partito da un presunto scherzo…

Anche i grandi amici a volte litigano. Andrea Mainardi e Walter Nudo hanno avuto un diverbio al Grande Fratello Vip per via di uno scherzo. O almeno Walter lo ha definito così. Non riusciva a trovare le sue scarpe da ginnastica e ha dato immediatamente la colpa ad Andrea senza avere un briciolo di prove. Queste accuse hanno ferito molto lo chef, che più volte gli ha spiegato che non c’entra niente e che magari è stato qualcun altro l’artefice dello scherzo. Forse Francesco Monte? Ecco cosa ha detto: “Mollami, Francesco! Questi sono scherzi alla Francesco Monte per far ricadere la colpa su di me, che sono un tuo amico”.

Andrea contro Walter: lo chef ferito dalle accuse

Dopo averlo visto piangere durante una confessione sulla sua fidanzata, adesso invece ci ha offerto un’altra versione di sé: Mainardi arrabbiato! Non le sono proprio piaciute le accuse di Walter Nudo: “Non le ho prese io. Ti fidi? Giuro che non le ho prese. Nessuno le prenderebbe quelle scarpe. Non dubitare della mia lealtà. Gliele faccio mangiare quelle scarpe. Queste cose mi mandano fuori di testa. Giuro che se le trovi te le taglio. Adesso lo massacro, basta! Stavo per dirti una parolaccia”. Queste parole non hanno fatto cambiare idea a Walter Nudo, che sta facendo parlare anche per un segreto sulla sua vita privata.

Grande Fratello Vip, Andrea e Walter non si parlano più?

Alla fine Walter ha trovato entrambe le scarpe. Non si è trattato di uno scherzo. E questo ha fatto andare su tutte le furie Andrea: “Tu parli di rispetto e manchi di rispetto agli altri! Queste cose non si dicono. Accusare le persone senza le prove: questo è il risultato! Ora ribalta la frittata”. E, dopo questo litigio, Walter e Andrea non si parlano più al Gf Vip 2018?

Gf Vip diretta: ecco cosa sta succedendo nella Casa

Seguendo la diretta di Mediaset Extra del Grande Fratello Vip, sappiamo che è tornato subito il sereno tra i due, che Giulia e Silvia si evitano dopo quello che si sono dette e che Lory Del Santo è ritornata a divertirsi dopo le dichiarazioni toccanti sul figlio Devin. Ma abbiamo per voi un’altra chicca: sembra essere sempre più sicuro il nome del prossimo concorrente del Gf!