Federica Panicucci in lacrime da Costanzo: l’emozione improvvisa della conduttrice

Federica Panicucci scoppia in lacrime al Maurizio Costanzo Show: un’emozione improvvisa

Federica Panicucci in lacrime al Maurizio Costanzo Show ha emozionato tutti. La conduttrice è stata ospite della puntata andata in onda il 28 novembre e ha fatto un bilancio della sua vita. Quando ha detto di avere esattamente la vita che avrebbe desiderato, Costanzo ha parlato di una persona molto importante per la Panicucci: “Ma è la stessa vita che raccontavi a tua nonna Chiarina?”. Federica si è emozionata e gli occhi si sono riempiti di lacrime. Maurizio ha provato ad andare avanti nell’intervista parlando di Mattino 5, ma Federica è scoppiata a piangere: “Hai nominato una nonna speciale”. E poi ancora il padrone di casa ha cercato di farla distrarre, vedendo la conduttrice in lacrime. Così le ha domandato di parlare di un programma fatto insieme a Enzo Tortora nel 1987.

Federica Panicucci piange per la nonna da Costanzo e non riesce a parlare

Federica Panicucci non riusciva a parlare: “Adesso mi hai fatto commuovere, datemi un po’ d’acqua. Maurizio, ma si può?”. Costanzo ci ha scherzato su dicendo: “Ho capito ma è tua nonna, mica è colpa mia”. Poi la conduttrice si è ripresa e ha parlato di questa esperienza, ha raccontato i suoi ricordi anche insieme a Tortora, che ha definito un grande uomo e un grande professionista. Maurizio non è solito demordere, pensate che è riuscito a strappare anche un preziosissimo gossip a Elettra Lamborghini, e infatti è tornato sull’argomento: “Ma senza che piangi, perché nonna Chiarina era così speciale?”, ha detto alla Panicucci. Anche Filippo Bisciglia, ospite della puntata insieme a Emma (che ha fatto luce sulla sua vita privata), era curioso di saperne di più su questa nonna speciale: “Noi quello volevamo, perché vedere la Panicucci così emozionata è bello. Non l’abbiamo mai vista così, quindi ci piacerebbe conoscere qualcosa di più di nonna”.

La grande emozione di Federica Panicucci per la nonna

Federica non riusciva proprio a parlare, era troppa l’emozione provocata dal ricordo della nonna. Era in difficoltà, i suoi occhi continuavano a riempirsi di lacrime ed è stato un momento molto bello, bisogna ammetterlo. Quando si parla dei nonni è impossibile non commuoversi. “Va beh, non voglio tormentarti”, ha detto a un certo punto Maurizio Costanzo. Federica non riusciva a parlare di sua nonna, così il comico Dado ha preso la parola per farla riprendere un po’. Si è poi parlato della nonna di Federica Panicucci? Beh no, ma forse non ce n’è stato bisogno per capire il rapporto che la conduttrice aveva con lei.