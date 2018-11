Elettra Lamborghini si sposa con Afrojack? La verità al Maurizio Costanzo Show

Elettra Lamborghini fidanzata con Afrojack: matrimonio in vista?

Elettra Lamborghini si sposerà molto presto? Come ormai sappiamo, la giovane ereditiera è fidanzata con Afrojack, un dj olandese di 31 anni il cui vero nome è Nick Van de Wall. Stasera Elettra è stata ospite del Maurizio Costanzo Show, era la sua prima volta ed era molto contenta perché adora Costanzo, così ha raccontato prima di entrare negli studi. Ma era preparata alle domande di gossip che il conduttore le avrebbe rivolto? Maurizio infatti non si fa sfuggire nulla, fa domande sia sulla vita professionale sia sulla vita privata. Elettra lo ha scoperto stasera e sicuramente non lo dimenticherà la prossima volta!

Elettra Lamborghini e Afrojack si sposano? Maurizio Costanzo vuole saperlo

Costanzo era riuscito La nipote di Ferruccio Lamborghini si è ritrovata a rispondere a una domanda direttissima. Maurizio le ha chiesto “Ti sposi?” e lei, dopo un attimo di smarrimento, ha risposto così: “Mi sposo? Oddio, mi sono recentemente fidanzata dopo tre anni. Va bene sì, abbiamo appena iniziato quindi con calma. Ho visto che è uscita la notizia”. La notizia a cui ha fatto riferimento Elettra risale ai primi giorni di novembre, quando è apparsa sul red carpet degli Mtv Ema 2018 insieme ad Afrojack, confermando la relazione. Negli stessi giorni aveva anche pubblicato una foto su Instagram col fidanzato, scrivendo una didascalia da innamorata persa: “Auguro a tutti di incontrare qualcuno come lui che mi fa sorridere e mi fa sentire una principessa ogni giorno. Sei così speciale”. Ma a proposito di Instagram, sapete che c’è il profilo di Maurizio Costanzo da un po’?

Elettra Lamborghini e Afrojack fidanzati: tutti curiosi del dj olandese

In ogni caso sembra essere effettivamente presto per parlare di matrimonio, effettivamente Elettra Lamborghini e Afrojack stanno insieme da poco tempo e sono giovani. Hanno tutto il tempo di conoscersi meglio e fare progetti. Eppure Maurizio voleva sapere già stasera se Elettra si sposa, così come aveva messo in imbarazzo Raz Degan parlando di Paola Barale! Elettra comunque ha stoppato subito il gossip, ma è sembrata comunque molto emozionata parlando del fidanzato Afrojack. Infine anche Lino Banfi si è mostrato curioso verso il fidanzato di Elettra. Notando i tanti piercing della ragazza, che per sua confessione però sta togliendo poco a poco, l’attore pugliese le ha chiesto se ne avesse molti anche Afrojack. La risposta è stata negativa: “Sono all’antica. Non mi piacciono gli uomini con i tatuaggi. Sono il contrario di come uno pensa”. Ve lo sareste aspettato questo dalla conduttrice di Ex on the beach?