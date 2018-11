Francesco Facchinetti parla della sua dislessia, poi iscrive Costanzo su Instagram

Francesco Facchinetti ha creato il profilo Instagram di Maurizio Costanzo!

Nella puntata di stasera, 7 novembre 2018, del Maurizio Costanzo Show, Francesco Facchinetti ha parlato della sua dislessia. Ma prima di arrivare a questo argomento di discussione, Francesco ne ha combinata una delle sue! Simpaticamente parlando, ovviamente. Da oggi grazie a lui potrete seguire Maurizio Costanzo su Instagram: il profilo si chiama thekingmauriziocostanzo ed è stato creato proprio durante la puntata, che è stata registrata ieri. Dopo la messa in onda della puntata, il profilo ha raccolto più di diecimila seguaci, ma siamo certi che continuerà a crescere. Anche grazie alla prima foto postata, in cui si vedono proprio Maurizio Costanzo e Francesco Facchinetti insieme (e Valeria Marini dietro!).

Francesco Facchinetti e la dislessia: “Vivere senza la figura paterna non è il massimo”

Maurizio ha poi voluto parlare della dislessia di Francesco Facchinetti, che aveva reso nota lui stesso qualche anno fa. Il conduttore ha raccontato che quando Facchinetti aveva 6 anni i suoi genitori si sono separati e in seguito a questo evento lui è diventato dislessico. Gli eventi sono collegati? “La dislessia è dovuta a tante cose, sicuramente anche a traumi del genere. Un bimbo quando si ritrova a vivere la vita senza la figura paterna non è il massimo”, ha risposto Francesco. E poi ha aggiunto un messaggio per le mamme di bambini dislessici: “Non definisco la dislessia una malattina, ma i nostri ragionamenti fanno un giro strano e ci mettono un po’ di più perché passano dal cuore. I bambini che soffrono di dislessia vanno aiutati, non emarginati”.

Il primo messaggio di Francesco Facchinetti sulla sua dislessia

Francesco Facchinetti aveva raccontato di essere dislessico già quattro anni fa, scrivendo un post su Facebook: “Ciao sono Francesco e sono dislessico. Come me ce ne sono tanti altri e ce ne saranno ancora. Non vi preoccupate se ogni tanto facciamo fatica ad esprimerci, è che le nostre parole fanno un giro strano e dalla testa passano prima dal cuore e poi dalla bocca, tutto qui”.