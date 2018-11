Raz Degan vita privata, la confessione su Paola Barale e i figli al Costanzo Show

Raz Degan al Maurizio Costanzo Show, le ultime rivelazioni su Paola Barale

Raz Degan è stato ospite di Maurizio Costanzo nella puntata di mercoledì 21 novembre 2018. Il tema della serata era il successo, ma chi segue la trasmissione sa bene che Maurizio non perde occasione di fare domande sulla vita privata dei suoi ospiti. Per esempio con Raz Degan sul palco non si è lasciato sfuggire l’opportunità di domandargli se sente ancora Paola Barale! Tutti abbiamo sognato con loro due all’Isola dei famosi e abbiamo sperato in un ritorno di fiamma. Sembrava possibile, infatti Costanzo ha voluto indagare su come stanno oggi le cose tra Raz Degan e Paola Barale. La risposta del vincitore dell’Isola? Si è decisamente imbarazzato, ha cercato di non rispondere e si è messo a ridere. “Una domanda e sono scivolato fuori dal palco”, ha detto scherzando. Ha provato anche a portare il discorso su Paola Perego, ospite della puntata insieme a lui, ma alla fine ha rivelato: “Nel mio cuore c’è solo una Paola e resterà per sempre. Basta”.

Raz Degan risponde alla domanda sui figli non ancora arrivati

È sembrato di capire che Raz senta spesso Paola, continueranno a volersi un gran bene però non dovrebbero essere tornati insieme. Lui non ha voluto dilungarsi nel parlarne, perciò non possiamo sapere come stanno effettivamente le cose. Di sicuro ogni volta che Raz parla di Paola emoziona tutti. Ma non finiscono qui le news sulla vita privata di Raz Degan. Maurizio lo ha fatto sbottonare anche sulla paternità: “Non ho figli. Certo è una cosa che mi manca essere papà. Ma quando sarò pronto magari arriverà”, ha risposto Raz. Ha poi spiegato che forse non avere figli, non avere una famiglia è stata una scelta ed è dipeso forse anche dalla sua voglia di viaggiare e girare il mondo, senza vincoli. Un sogno che aveva sin da piccolo: “Volevo viaggiare per il mondo. Sono nato in una piccola comunità e sognare era l’unica cosa che potevo fare. Un sogno che facevo sempre era camminare nelle grandi città. Volevo vederle tutte, volevo attraversare il mondo”.

Raz Degan oggi, le ultime news sul vincitore dell’Isola dei famosi

Cosa fa oggi Raz Degan? Ha raccontato di essere tornato da poco in Italia dopo aver vissuto all’estero per un progetto. È tornato nel suo amato trullo in Puglia ed è molto soddisfatto della sua vita. D’altronde sta realizzando il suo sogno di viaggiare in tutto il mondo, è stato in più di cento paesi finora e realizza film e documentari. Cosa potrebbe desiderare di più? Probabilmente una vita privata diversa, un figlio, ma forse è sereno anche così.