Emma Marrone fidanzata? La risposta della cantante dice tutto

Emma Marrone è fidanzata? Maurizio Costanzo vuole la verità

Maurizio Costanzo ha voluto sapere se Emma Marrone è fidanzata. Questa sera è andata in onda l’ultima puntata della stagione del Maurizio Costanzo Show e tra gli ospiti c’era proprio la cantante. Lei è intervenuta un po’ su tutti gli argomenti della serata, ha anche fatto il bilancio della sua vita e parlato del nuovo album. Ma non sarebbe potuta andare via senza rispondere a una curiosità sulla vita privata! Il gossip da Costanzo non manca mai e questa sera ne abbiamo avuto la conferma. Per concludere l’intervista a Emma infatti, il conduttore le ha chiesto: “Sei innamorata?”. La risposta della cantante non ha lasciato spazio a dubbi: “No”, ha detto.

Emma soddisfatta della sua vita: “Sono una donna fortunata”

La risposta di Emma è stata secca, un “no” deciso che fa capire che non è fidanzata al momento. Qualche giorno fa sembrava dire il contrario su Instagram, invece stasera ha affermato il contrario. Emma non è innamorata, ma è comunque molto contenta della sua vita: “Bilancio super positivo. Mi ritengo una donna molto fortunata. È anche vero che ho lavorato tanto per mantenere quello che la vita mi ha regalato. Devo dire che sono veramente contenta, soprattutto adesso che finalmente è arrivato il disco di platino tanto atteso. Un disco sul quale all’inizio non stava scommettendo nessuno, erano partiti tutti in quarta parlando in modo poco carino del mio progetto”. Le soddisfazioni sul piano professionale non mancano mai per sua fortuna, i fan continuano a seguirla da molti anni e non può che essere felice di questo. Insomma l’intervento di Emma al Maurizio Costanzo Show è andato oltre il gossip, che però ha colpito anche Elettra Lamborghini!

Emma Marrone non è fidanzata e parla di Boom

Maurizio ha anche fatto domande a Emma sulla sua nuova rivista, che la cantante ha scritto in prima persona e che le ha regalato molte gioie. Cosa aspettarsi dal magazine? Queste le parole della cantante, che sembrava essere di nuovo vicina al Serale di Amici: “Parlo di me, dico tutto quello che penso. Sono otto sfere in cui ognuno di noi si potrebbe rispecchiare. Ho capito che il successo è rimanere fedeli a sé stessi sempre, senza farsi piegare dalle mode del momento e resistere. È l’amore”. Tutto ruota comunque intorno all’amore, che un domani tornerà a bussare alla porta di Emma. Oggi non è fidanzata, ma tutto arriva per chi sa aspettare.