Emma Marrone conferma di essere fidanzata? “L’amore fa fare cose incredibili”

C’è un fidanzato nella vita di Emma Marrone? La frase sospetta su Instagram

Emma Marrone è fidanzata oppure no? Non appena sforna un altro brano (bomba!), immediatamente i suoi fan e gli amanti del gossip si chiedono se, nel nuovo periodo che sta vivendo, c’è spazio anche per l’amore. Emma ha avuto sempre storie particolari, che non sono finite come avrebbe voluto lei: sappiamo bene cosa è successo con Stefano De Martino, per esempio. Ma la cantante è sempre riuscita a mantenere un ottimo rapporto con i suoi ex, nonostante qualcuno l’abbia delusa profondamente. Sa perdonare e sa amare con tutta sé stessa. Questo potrebbe essere un capitolo della sua vita in cui a fare da protagonisti sono l’amore e il successo lavorativo.

Gossip Emma Marrone: ora parla d’amore

Dopo aver fatto una dedica speciale ai suoi fan (per molti davvero inaspettata!), Emma Marrone ha scritto una frase su Instagram che ha fatto sorgere tante domande: “Storie di muri bianchi. Di cose da raccontare. Così tante che una sola pagina non le può contenere. Esperienze, vita, ricordi. L’amore. L’amore ti fa fare cose incredibili. #Boom #Mondiale #Esserequi”. Qualcuno, sui social network, le ha chiesto se è una dedica d’amore per quell’attore famoso del quale vi abbiamo già parlato o se invece è una parte di un suo nuovo pezzo. La Marrone ha preferito non rispondere.

Emma Marrone news: tra impegni lavorativi e… amore?

Non si sa con certezza se Emma Marrone sia fidanzata o se sia single, ma è certo che, in questi anni, il suo concetto di amore è davvero cambiato. E lo si capisce bene leggendo il testo di Mondiale. L’amore forse c’è, forse non c’è, mentre gli impegni lavorativi non mancano mai e molto presto potremmo avere la conferma che ritornerà ad Amici di Maria De Filippi nei panni di giudice (insieme ad altri nomi importanti della musica italiana!).