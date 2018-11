Emma Marrone, un momento speciale: “Mi sento bene, grazie”

News Emma Marrone: “mondiale” la sua vita!

Emma Marrone sta passando un periodo felicissimo della sua vita. Un periodo mondiale! Come il titolo del sul ultimo singolo. La cantante colleziona un successo dopo l’altro e non si ferma un attimo. Aggiorna continuamente i suoi fan e mantiene con loro un rapporto speciale, tanto da pubblicare direttamente le esibizioni di alcuni cantanti tramite Instagram stories. E non è poco: viene concesso a tutti loro uno spazio per farsi conoscere. La musica deve sempre circolare e per questo Emma la condivide con i suoi sostenitori: “Le canzoni servono a questo. A far esprimere le persone. A renderle libere di seguire la propria passione. Io non so davvero come ringraziarvi. Però vi guardo e mi sento bene”.

I nuovi progetti di Emma Marrone: ritorna ad Amici?

Nell’ultimo periodo si sta parlando molto di Emma Marrone: Mondiale sta ricevendo molti consensi positivi, ma la musica non è l’unica protagonista delle news che riguardando la cantante. Non sono mancate le notizie sul suo presunto fidanzato e quelle sulla possibilità di rivederla nuovamente come giudice di Amici 18 (sono trapelati già alcuni nomi). Le porte del talent show di Canale 5 sono sempre aperte per lei. Bisognerebbe solo sapere quali sono le date del suo prossimo tour.

Edizione speciale dell’album “Essere qui”: le nuove canzoni

E dopo la dedica speciale ai fan, Emma Marrone ha annunciato delle incredibili novità che riguardano il suo album Essere qui. Verrà pubblicata un’edizione speciale: “Esce il 16 novembre in due versioni: cd standard o formato magazine. 4 nuovi inediti: Mondiale, Incredibile voglia di niente, Nucleare, Inutile canzone. E io non vedo l’ora!”. Li presenterà molto presto ad Amici di Maria De Filippi? Siamo curiosi di ascoltarli. Anche perché – come ha detto più volte la stessa cantante – adesso ha cambiato pelle e vuole raccontare nuove storie.