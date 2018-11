Amici 2019, Emma Marrone al Serale? Confessione bomba della cantante

Emma Marrone tornerà al Serale di Amici di Maria De Filippi? Lei non direbbe no…

Ci sarà il ritorno di Emma Marrone al Serale di Amici 2019? La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi inizierà sabato 17 novembre, ma naturalmente non si può fare a meno di parlare già del Serale. Se poi ci si imbatte una confessione bomba della cantante, non possiamo non darvi questo aggiornamento! Sappiamo bene che nel momento del bisogno Emma è sempre pronta per Amici di Maria De Filippi. Ha guidato la squadra Bianca per diverse edizioni, poi ha deciso di prendersi una pausa ma non appena Maria le ha chiesto di sostituire Morgan in corsa non ci ha pensato due volte. Emma è uno dei punti fermi del Serale e su di lei, insomma, si può sempre contare. Ed è ancora così.

Amici 2019, Emma Marrone giudice al Serale? “Se Maria dovesse chiamare…”

In una intervista a Rolling Stone, rilasciata in occasione dell’uscita del suo nuovo album Essere qui – Boom Edition con brani inediti, Emma ha parlato del suo nuovo tour, che sarà più impegnativo del solito. Anche perché avrà una scaletta più lunga (per la gioia dei fan!). E così le è stato chiesto in maniera diretta se riuscirà a conciliare gli impegni sul palco con la nuova stagione di Amici. La sua risposta? Eccola: “Non c’è nessuna tv in vista prossimamente, non c’è spazio. Se Maria dovesse chiamarmi per il serale, chiaramente, sarei a disposizione“. Insomma, ora come ora non ci sono stati contatti per avere Emma al Serale di Amici 2019, ma lei sarebbe disposta a tornare. In quale ruolo? L’anno scorso i coach non sono stati inseriti nell’ultima fase del programma, quindi Emma potrebbe essere giudice come lo è stata Alessandra Amoroso.

Emma al Serale di Amici 2019? I fan della cantante approverebbero

Inutile dire che se Emma dovesse tornare al Serale di Amici 2019 i suoi fan sarebbero più che felici. Lei sarebbe disponibile, adesso la prossima mossa sta a Maria De Filippi: le chiederà di tornare? Continuate a seguirci per non perdere le prossime news sulla 18esima edizione di Amici!