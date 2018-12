Stefano Sala e Dasha, ora parla Roberta Bonanno: messaggi di fuoco su Instagram

Stefano Sala e Dasha, i dubbi sulla modella ucraina

Stefano Sala e Benedetta Mazza al Gf Vip 2018 continuano a far discutere, ma anche la fidanzata Dasha non è da meno. La bellissima modella e dolce metà di Stefano, almeno fino a prova contraria, è molto attiva sui social e non smette di dire che ha intenzione di vivere i suoi sentimenti in privato. Eppure alcuni suoi gesti non sono passati inosservati, come i like ai commenti contro Benedetta oppure la rimozione di tutte le foto insieme a Stefano. Insomma, lei sembra aver preso una decisione sulla relazione ma allo stesso tempo non ha voglia di farlo sapere al concorrente. Negli ultimi giorni ha anche iniziato ad accusare altre persone di approfittare della situazione per avere visibilità. Ed è questo che ha scatenato la reazione di Roberta Bonanno, che conosce molto bene Stefano.

Roberta Bonanno difende Stefano e attacca duramente Dasha

Stefano in Casa non ha ricevuto messaggi da parte di Dasha, se non quella famosa telefonata rimasta avvolta nel mistero. La fidanzata non ha mandato un aereo, non ha scritto una lettera né si è presentata in trasmissione per incontrarlo. Anzi, ha sempre denigrato il Grande Fratello Vip e continua a dire che è solo show, uno show da cui lei vuole prendere le distanze. Pure se intanto in Casa il suo fidanzato ha vissuto forti emozioni con un’altra. Oggi Roberta Bonnano ha perso la pazienza e ha deciso di prendere le difese di Stefano. La cantante si è scagliata come una furia contro Dasha. In un commento su Instagram con tanto di tag alla ragazza, ha scritto: “Mia cara Dasha, sarebbe molto interessante capire chi ha avuto dei vantaggi esclusa te intendo! Guadagnare migliaia di follower, rilasciare interviste sui giornali più venduti in Italia, avere il tuo nome scritto in caratteri cubitali su un programma che va in prima serata con milioni di telespettatori non ti è bastato?”.

Stefano Sala e Dasha, Roberta Bonanno è una furia contro la modella

Roberta ha avuto qualcosa da rimproverare a Dasha anche sul modo di comportarsi da fidanzata. Ha ricordato persino che le foto con Stefano sono sparite: “Cancellare le sue foto, elogiare altri uomini, non sostenere Stefano, mettere like a insulti su Benedetta Mazza è un comportamento da sostenere? Ora te ne esci incolpando amici e conoscenti di Stefano di trarre vantaggi quando sono mesi che lo sostengono, lottano e spendono anche i soldi per fargli arrivare dei messaggi di conforto! Credo tu abbia perso il controllo!”. Al contrario di quanto succedeva prima, quando quasi sembrava che a Stefano di Dasha non importasse nulla, effettivamente in questi giorni il modello sembra essere in crisi non sapendo cosa pensa la ragazza. Lei non fa nulla per fargli arrivare un suo messaggio, forse si conforta sapendo che Stefano ha fatto un passo indietro con Benedetta?

Roberta Bonanno contro Dasha: “Benny? Comportamento da grande signora”

Ma la Bonanno non si è fermata a questo, perché ha avuto qualcosa da dire anche sul suo rapporto con Dasha: “Capisco l’ansia di perdere una persona speciale come Stefano… Io l’ho provata… E come bene sai il tuo sostegno non mi è arrivato”. Dalle parole della cantante sembrerebbe di capire che Dasha non abbia avuto nei suoi confronti il comportamento che quasi pretendeva da parte di Benedetta. Pure se con quest’ultima si è incontrata un paio di volte e non si può di certo parlare di amicizia. Arriviamo all’ultimo e decisivo affondo di Roberta su Dasha: “Se vogliamo dirla tutta ma proprio tutta, quello che ha fatto Benny (niente) in confronto a come è nata la tua storia con lui è un comportamento da grande signora! O ci siamo dimenticati un po’ di passaggi negli ultimi mesi?”. A questo punto siamo tutti curiosi di sapere cosa sia successo! In Casa, a dire il vero, Stefano ha raccontato di aver conosciuto Dasha su un set fotografico e che era molto timida… Ci siamo forse persi qualche passaggio anche noi?