Stefano Sala e la fidanzata Dasha, lei lo ha lasciato? Chiari segnali su Instagram

Stefano Sala, Dasha pare lo abbia già lasciato: batosta in arrivo per il concorrente

La storia tra Stefano Sala e Dasha potrebbe essere finita: lei ha chiaramente lasciato capire le sue intenzioni in merito a questa storia. Su Instagram è impossibile non notare che la ragazza non abbia affatto gradito il comportamento e le parole di Stefano al Gf Vip. Il modello in effetti è sembrato abbastanza in crisi nell’ultima settimana. È partito manifestando dell’interesse verso Benedezza Mazza diverso dall’amicizia, poi è tornato sui suoi passi e sembrava visibilmente preoccupato per la sua fidanzata Dasha. Ignora che nel frattempo lei potrebbe essere già arrivata a una conclusione, senza aspettare che si concretizzasse nulla con Benedetta in Casa.

Dasha cancella tutte le foto con Stefano su Instagram: amore finito?

Impossibile non notare che Dasha abbia eliminato tutte le foto insieme a Stefano su Instagram. Un segnale, questo, che lascia chiaramente pensare che abbia intenzione di lasciare il concorrente del Grande Fratello Vip. Nelle Instagram Stories, come si scopre su Il vicolo delle news, qualcuno ha chiesto a Dasha perché ha cancellato le foto e lei ha risposto con un enigmatico “Nothing. Anything. Anymore”, che tradotto sarebbe “Niente. Nulla. Non più”.Sempre tra le storie, c’è stato chi le ha chiesto cosa pensa di Benedetta, visto che Stefano le è sempre più vicino e non si limita nel parlare di lei. Questa la risposta di Dasha su Benedetta: “Non voglio discuterne. Posso dire una cosa: le azioni parlano più delle parole. Non importa quanto parli di cose belle”. Pochi giorni fa, inoltre, a Il Fatto Quotidiano la fidanzata di Stefano Sala aveva inoltre dichiarato: “Non starei mai con qualcuno che non rispetta me e la nostra relazione. In caso di tradimento, statene certi, lo saluterò per sempre e sparirò”.

Dasha ha lasciato Stefano Sala? Il pubblico aspetta il confronto al Gf Vip

A questo punto riesce facile pensare che Dasha possa aver deciso di lasciare Stefano Sala, ma aspettarsi un confronto al Gf Vip potrebbe essere troppo. La bellissima modella ha infatti detto di voler chiarire con lui faccia a faccia, spazzando via le speranze di vederla nella Casa. Anche se è ciò che il pubblico vorrebbe. Nella puntata di stasera Ilary Blasi aggiornerà Stefano sulle ultime news su Dasha e sulle foto eliminate? Speriamo di sì, è esattamente ciò che andrebbe fatto!