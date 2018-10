Stefano Sala al Gf Vip parla della fidanzata Dasha: un dettaglio lo tradisce

Stefano Sala e Benedetta Mazza sempre più vicini al Gf Vip: lui ha già dimenticato la fidanzata Dasha?

Stefano Sala e Benedetta Mazza sono sempre più vicini e complici al Grande Fratello Vip. Quella ad avere le idee più chiare sul loro rapporto, però, è Benedetta che, già in più occasioni, ha ribadito di essere presa del ragazzo. Stefano, invece, appare ancora molto frenato in questa conoscenza. Il motivo? Pur trovandosi bene con la Mazza non può, ad oggi, far finta di niente ed ignorare il fatto che, fuori dalla Casa, c’è la sua fidanzata Dasha ad aspettarlo. Fino ad oggi, infatti, il modello ha cercato di non sbilanciarsi troppo nei confronti di Benedetta Mazza, forse perché intenzionato a capire prima se ne vale la pena o meno rischiare tutto con lei e rinunciare alla sua relazione con Dasha fuori dal reality. Le parole dette da Stefano in confessionale, però, sembrano oggi suggerire altro.

Grande Fratello Vip, Stefano Sala pensa alla fidanzata Dasha ma un dettaglio lo tradisce: è Benedetta Mazza la persona con cui vuole stare?

Stefano Sala, in un confessionale mostrato durante il day time di oggi, parlando della fidanzata Dasha ha usato sempre e solo verbi al passato (anche se poi alla fine si è corretto). “Io sono entrato qui ed ero innamorato e fidanzato e convivevo… cioè convivo” ha infatti affermato Stefano. Possibile che il suo sia solo un lapsus o, come hanno pensato molti sui social, il ragazzo ha già capito qual è la ragazza con cui vorrebbe stare ma non sa come affrontare la cosa? Lo stesso, d’altronde, parlando sempre di Benedetta ha ribadito: “È diventato tutto senza senso quello che c’è fuori […] Se non avessi nessuna relazione fuori sarebbe già successo”.

Gf Vip: la fidanzata di Stefano Sala entrerà per un confronto in Casa? Dasha risponde: “Non farò uno spettacolo della mia vita”

I fan del Grande Fratello Vip più attivi sui social, in queste ore, hanno letteralmente preso d’assalto il profilo Instagram della fidanzata di Stefano Sala. Molti, nello specifico, stanno invitando quest’ultima a presentarsi nella Casa durante una delle dirette, per chiedere ovviamente spiegazioni al fidanzato. Dasha, però, ieri nel rispondere agli utenti è stata chiara. “Non farò uno spettacolo della mia vita” ha detto “Parliamo di tutto faccia a faccia. Non ne ho bisogno di telecamere”.