Grande Fratello Vip, Stefano su Dasha: “Non so se sono fidanzato, non se lo merita”

Gf Vip 2018, Stefano Sala ha paura: Dasha lo lascerà?

Ora che la finale del Grande Fratello Vip si avvicina, Stefano Sala sta riflettendo sempre di più sul suo rapporto con la fidanzata Dasha. La ritroverà una volta conclusasi l’esperienza televisiva? Questo è il dubbio che lo affligge. Anche Stefano, arrivato a questo punto, ha capito che probabilmente quella che lui chiama amicizia con Benedetta Mazza potrebbe aver infastidito molto la sua ragazza. Quest’ultima non ha voluto più commentare il legame che si creato tra i due concorrenti. Ha preferito chiudersi nel silenzio. Parlerà vis-à-vis con Stefano solo quando uscirà dalla Casa del Gf Vip 2018. Il suo amore nei confronti del modello, però, non sembra essersi spento. È Stefano quello confuso, quello che non sa se ama ancora Dasha.

L’ultima preoccupazione di Stefano Sala

Dopo aver saputo di alcune importanti confessioni di Benedetta sulla madre, adesso è stato Stefano Sala ad aver sorpreso tutti con importanti dichiarazioni. Ecco cosa ha detto: “Non so se sono fidanzato ancora. Non so se Dasha è felice o triste. Non sto bene. Non ho avuto conferme da parte sua. Mi spaventa il pensiero di perderla. Può darsi che la amerò più di prima o il contrario una volta che la incontrerò. È il ‘dopo’ che mi preoccupa. Magari potrebbe diventare irrintracciabile”. Grandi dubbi anche quelli di Franceco Monte su Giulia Salemi, che questa notte hanno avuto un’altra litigata. E pensare che erano appena riusciti a trovare un equilibrio di coppia!

Gf Vip news: inaspettati litigi nella Casa e grandi dubbi

Una settimana di litigi, questa del Gf Vip 3: Walter e Andrea hanno avuto un diverbio (e molti hanno temuto per la loro amicizia) mentre Giulia e Silvia hanno litigato per un motivo preciso. Due discussioni imprevedibili, visto che tra questi concorrenti esiste una solida amicizia. Ma tutto si concluderà nel migliore dei modi. Più complessa, invece, la situazione che ha creato Stefano Sala al Grande Fratello Vip: nel suo futuro ci sarà solo Dasha o solo Benedetta?