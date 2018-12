Grande Fratello Vip, Stefano Sala preoccupato: “Dasha può essere scomparsa”

Stefano Sala e Dasha: lei non lo aspetterà dopo il Gf Vip?

Stefano Sala sta tirando le somme. Cosa ha imparato dall’esperienza al Grande Fratello Vip 3 e cosa farà una volta terminato il reality show? Sta pensando e ripensando a com’è cambiata la sua vita. E non sa se ritroverà la fidanzata Dasha. Durante la sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia, si è avvicinato tantissimo a Benedetta Mazza, nei confronti della quale non prova un semplice affetto. Dasha non lo ha mai attaccato direttamente e anzi ha fatto sempre intendere che sia sicura di volerlo riabbracciare. È Stefano, però, che ha delle sicurezze meno solide perché non sa proprio cosa fare dopo l’ultima puntata del Gf Vip 2018: continuerà la sua storia con Dasha oppure deciderà di iniziarne una con Benedetta?

News Grande Fratello: Stefano Sala preoccupato per la fidanzata

“Ho paura di uscire dal Grande Fratello Vip – ha confessato un preoccupatissimo Stefano Sala –. Temo lo switch. Ho paura del distacco completo da questa realtà e di buttarmi in un’altra. Sento un nodo in gola. Mi farebbe molto male se non avesse deciso di aspettarmi. Può essere scomparsa. Io prima avevo dichiarato delle cose discutibili su Benedetta. Devo chiedere scusa a Dasha. Questo mio comportamento da Peter Pan mi ha fatto prendere tutto alla leggera senza pensare alle conseguenze che avrei causato alle persone che mi stanno vicino”. Parole che ha detto dopo l’addio a Benedetta Mazza. Anche se di un vero e proprio addio non si tratta. Sembra alquanto strano che, dopo quello che hanno costruito all’interno della Casa, non si vedranno mai più! Coloro che continueranno invece a essere dei grandi amici fuori dal reality sono Walter Nudo e Andrea Mainardi, che adesso si sono resi protagonisti di un gesto bellissimo.

Gf Vip 3, il consiglio di Silvia Provvedi a Stefano Sala

Silvia Provvedi ha voluto dare un piccolo suggerimento a Stefano Sala: “Tu ciò che vuoi lo ottieni. Dovresti essere ancora più chiaro con lei, soprattutto se pensi che sia cambiato qualcosa nel vostro rapporto”. Magari sarà uno dei due a vincere il Grande Fratello Vip? Entrambi hanno avuto una storia non facile da gestire che ha incuriosito molto i telespettatori. Una persona che conosce come le proprie tasche il reality show ha svelato che quest’anno il vincitore sarà inaspettato! Giulia Salemi non potrà di certo esserlo, considerata la sua eliminazione… ma comunque è riuscita a far parlare ancora di sé con delle particolari dichiarazioni.