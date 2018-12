Giulia Salemi pensierosa nella notte, dopo il Gf Vip la rivelazione su Francesco

Giulia e Francesco dopo il Gf Vip 2018, lei pensierosa non riesce a dormire

Dopo la fine del Gf Vip 2018 si è comunque continuato a parlare di lei, la concorrente power di quest’edizione, Giulia Salemi, che su Instagram non perde occasione di parlare del suo Francesco Monte. Entrambi hanno vissuto una storia d’amore tra alti e bassi, e sicuramente avranno tante questioni da risolvere una volta che anche lui sarà uscito dalla casa: lei non fa altro che pensarci e anche le ultime storie pubblicate questa notte su Instagram lo dimostrano. “Amici – così si è rivolta ai suoi follower – vado a fare la ninna nanna. Cioè… Assurdo… Dopo due mesi che dormi con venti persone, specialmente con una, ti ritrovi a dormire tu da sola con il tuo Pc. Io basita”. Tanta simpatia e umorismo che però nascondono un po’ di nostalgia, inutile negarlo.

Giulia Salemi innamoratissima: la rivelazione sulla lettera di Francesco a Walter

Giulia infatti nelle altre storie ha fatto sapere che stava ascoltando Heart Eyes, messa poche volte dal Grande Fratello nonostante lei e Francesco l’avessero chiesta ripetutamente. La Salemi ha anche parlato della lettera scritta da Monte rivelando che secondo lei è indirizzata a Walter, di recente criticatissimo per alcune presunte strategie: “Comunque la lettera è per Wally e sono sicura al mille per mille conoscendo Frà. Sono certa che è per Wally e se lo merita”. Walter in effetti è stata la prima persona con cui Francesco ha pianto e tutti ricorderete senz’altro quanto accadde agli inizi all’improvviso. Certo è che non scrivere una lettera a Giulia non è proprio il massimo per una persona che si dice quasi pronta a iniziare una storia fuori dal Gf Vip, soprattutto dopo le parole dette qualche giorno dopo l’eliminazione di Giulia dal programma. E sono proprio questi atteggiamenti che in molti hanno contestato a Francesco, anche chi lo ha conosciuto abbastanza bene.

Gf Vip 2018, la vita social di Giulia e i gossip sul reality show

Giulia ha poi pubblicato una serie di screenshot, uno ad esempio dell’esercito fralemi, facendo capire a tutti di non avere tanta voglia di dormire. Mentre la sua notte procedeva tranquilla intanto il pubblico del Grande Fratello Vip avrà senz’altro pensato agli ultimi giorni: ad esempio alla crisi di Andrea Mainardi che ha spinto i concorrenti a intervenire per sostenerlo, oppure alle ultime rivelazioni di Fabio Basile su Giulia Provvedi. E che dire delle recenti novità su Stefano, Dasha e Benedetta? In molti si stanno anche chiedendo se è vero che il vincitore del Gf Vip sarà inaspettato, com’è emerso un po’ di ore fa. Sono ancora tanti insomma i punti interrogativi sui concorrenti. Intanto per una Giulia che non riesce a prendere sonno c’è una coppia amatissima che sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita. Occhio a non perdervi nulla!