Stefano e Dasha di nuovo insieme dopo il Gf Vip? Lui pensieroso, Benedetta in aiuto

Gf Vip 2018, Stefano e Dasha tornano insieme? Cecilia Capriotti parla chiaro

In tanti si stanno chiedendo se Stefano Sala e Dasha torneranno insieme dopo il Grande Fratello Vip. A dire la sua è stata Cecilia Capriotti durante una delle puntate di Ultime dalla casa e siamo convinti che le sue idee siano le stesse di una buona fetta del pubblico del programma. Cecilia è stata molto chiara al riguardo: “Visto il suo atteggiamento [quello di Stefano ndr], doveva aspettarselo. Però a prescindere non è importante che sia speciale o meno, è importante quello che arriva da casa. Ci son stati abbracci, bacini, grattini, non è un atteggiamento da persona fidanzata, non è rispettoso. La sua compagna si è dileguata. Lo aspetterà al varco ma non vuole apparire perché vuole chiarire con lui”. E non è finita qui.

Stefano e Dasha, dopo il Gf Vip tutto come prima? “La vedo dura”

“Secondo me – ha infatti proseguito – è una persona ferita con carattere rispetto al fidanzato di Jane. Lei si è un attimino nascosta perché poi vuole andare a chiarire con lui ma la vedo dura. Secondo me lei non lo farà [non si farà viva ndr]”. Stefano insomma avrà molte cose a cui pensare una volta uscito dal Grande Fratello Vip, anche se al momento, visto quanto accaduto in settimana, dovrà pensare anche a tutelare il rapporto con la sua Benedetta. E la Mazza nonostante tutto continua a stargli vicino, anche in questo periodo in cui lo vede davvero pensieroso non per Dasha, recentemente attaccata in modo duro da un’ex di Amici, ma per sua figlia.

Stefano Sala pensieroso per sua figlia Sofia: Benedetta gli è sempre vicino

“La cosa che mi è mancata di più – ha confessato Stefano a Benedetta parlando della sua Sofia – è quando cantiamo insieme, oppure quando ci svegliamo tutti e due al mattino. Tutti e due in silenzio che ci guardiamo. Pensa che il mio record è stato 13 giorni, oggi credo di trovarla cresciuta probabilmente anche a livello di discorsi, di modo di fare, a livello caratteriale. Lei è l’amore della mia vita, puoi immaginare come mi senta. Non vedo l’ora!”. Benedetta gli è stato vicino tutto il tempo, forse avendolo visto piuttosto emozionato. Così come si è rivelato emozionatissimo anche Andrea Mainardi, oggi talmente in crisi da spingere gli altri concorrenti a intervenire. Intanto la finale è arrivata e delle strategie dei gieffini ha parlato anche un’ex concorrente, Martina Hamdy. Staremo a vedere chi la spunterà! Piuttosto, avete letto le ultimissime sul primo presunto concorrente del Gf Vip 2019?