Gf Vip 2018 semifinale: quattro finalisti, sfida all’ultimo voto tra Stefano e Benedetta

Semifinale Gf Vip 2018: i primi quattro finalisti, Andrea e Walter scelti il 3 dicembre

La semifinale del Grande Fratello Vip 2018 è appena andata in onda e abbiano scoperto chi sono i primi quattro finalisti che potranno giocarsi il montepremi. Dopo la scelta di Andrea Mainardi come terzo finalista sono stati chiamati in studio Walter e Benedetta che si sono giocati il quarto posto. Nessuno dei due tuttavia ha saputo spiegare perché sarebbe dovuto arrivare in finale. “Io – queste le parole di Benedetta – in realtà penso di essere una ragazza come tante, ho vissuto la cosa nel modo più vero e sincero possibile e sono contenta per il mio percorso”. “Questo programma – ha poi detto Walter – è per il popolo, quindi è giusto che loro scelgano chi vogliono in finale”. In effetti il pubblico ha scelto proprio lui: i primi finalisti del Gf Vip 2018 sono quindi Francesco Monte, Silvia Provvedi, Andrea Mainardi e Walter Nudo.

Gf Vip 2018 eliminati semifinale: Giulia Salemi e Lory Del Santo a un passo dall’ultima puntata

Il complotto dei finalisti sembra essersi compiuto: fatta eccezione per Walter, che vincerà senz’altro quest’edizione, ad andare avanti è stato il gruppo dei giovani. Se si siano messi tutti d’accordo come ha sottolineato un ex gieffino, non lo sappiamo con certezza: è evidente però che tutti abbiano fatto il possibile per arrivare compatti fino all’ultima puntata. La stessa Ilary quando ha visto Giulia le ha fatto notare che non era mai andata in nomination e che al primo televoto è stata mandata via (col 37% dei voti). Vi ricordiamo che oggi è stata aperta una busta nera e che il provvedimento contenuto consisteva proprio nel mandare al televoto la Salemi per quanto accaduto una settimana fa, quando invece di interrompere la madre Fariba che la informava su ciò che stava accadendo fuori la ascoltò senza farsi problemi. La stessa situazione – come forse ricorderete – ha dato molto fastidio a Francesco Monte che infatti per quell’accaduto tirò in ballo pure Cecilia Rodriguez.

Cos’è successo nella semifinale del Gf Vip 2018 il 3 dicembre: Walter in lacrime, sfida tra Stefano e Benedetta per l’ultimo posto

Ma gli eliminati della semifinale sono stati due e non uno: oltre a Giulia infatti è stata mandata via anche Lory Del Santo che ha perso contro Benedetta. E se pensate che non si sia parlato di nulla di interessante, in realtà i telespettatori non si sono poi così annoiati: pensate alla lettera di Celine a Walter che infatti era visibilmente emozionato, oppure alla storia di Francesco e Giulia (quest’ultima peraltro al riguardo ha risposto anche a tono a Signorini dopo la sua eliminazione). Nessun cenno invece alla lite della settimana che invece ha fatto molto discutere il pubblico del Web. Vi ricordiamo che alla fine è stato aperto un televoto tra Stefano e Benedetta: solo uno di loro due sarà infatti il quinto finalista del Grande Fratello 2018. Avete letto le ultimissime sul primo concorrente dell’edizione 2019, vero?