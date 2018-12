Signorini attacca Giulia e Francesco al Gf Vip: “Il problema è lui”, ma lei non ci sta

Gf Vip 2018, Giulia e Francesco sotto accusa: Signorini non ne ha per nessuno

Dopo la sconfitta al televoto contro Stefano Sala Giulia Salemi ha dovuto far fronte a un nuovo velatissimo attacco di Alfonso Signorini. Sapete tutti che al Gf Vip 2018 talvolta si è messa in discussione la veridicità dei sentimenti di Giulia e Francesco, e anche questa sera Alfonso ha voluto dire la sua senza risparmiarsi. Un opinionista perfetto per un programma che quest’anno ci ha molto deluso, visto che il cast sulla carta era davvero bello; alla prova del nove invece ha deluso tutte le aspettative: poche interazioni, tante pace e serenità e pochi argomenti da trattare. Signorini però è rimasto sempre lo stesso e ha cercato a suo modo di far uscire i ragazzi allo scoperto.

Giulia e Francesco vera coppia? Signorini ha qualche dubbio

Cosa che ha fatto anche questa sera sollevando qualche dubbio sulla storia di Giulia e Francesco. “Perché facciamo fatica a crederci?”, ha chiesto a Giulia dopo averla accolta in studio. “Anzitutto – questa la risposta per le rime della Salemi – io ci ho creduto e penso di averlo dimostrato. Francesco merita qualcuno che veramente lotti per lui e veda in lui tutto quello che c’è oltre e io sin da subito ho visto quell’oltre, per questo sono sempre rimasta”. Delle belle parole che non cancellano però settimane e settimane di sfuriate: l’ultima ha davvero sorpreso il pubblico che già aveva avuto modo di farsi un’idea su Francesco dopo le critiche durissime di altri volti noti. Ma non è finita qui. Alfonso infatti ha sottolineato che il problema della coppia non è lei ma lui.

Alfonso Signorini contro Monte: Giulia risponde senza esitazione

“Un minimo – ha subito risposto Giulia che senz’altro discuterà con la madre per ciò che è recentemente accaduto e che ha fatto molto discutere i telespettatori – lo avremmo fatto pure vedere. Francesco ha sofferto tanto e ha alle spalle una batosta, un passato difficile; quindi è comprensibile che lui abbia questa difficoltà nell’aprirsi e lasciarsi andare e relazionarsi con le donne. Ha bisogno di una persona paziente”. Le parole di Giulia sono state semplici ma efficaci, tant’è che lo stesso Signorini, le cui idee non sono diverse da quello di un altro ex gieffino che recentemente si è esposto contro la coppia, ha abbracciato la ragazza sorridendo. Tutto è bene quel che finisce bene insomma. A proposito, avete letto le ultimissime sul primo concorrente della nuova edizione?