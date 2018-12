Walter Nudo, moglie Céline al Gf Vip: la lettera d’amore commovente

Grande Fratello Vip, Walter Nudo commosso: la lettera della moglie

La moglie di Walter Nudo Céline ha scritto una lettera d’amore. Dopo tutte le belle parole che il concorrente del Gf Vip 2018 ha usato per descrivere il loro magico rapporto, adesso è intervenuta anche lei, parlando direttamente al cuore di Walter. È a un passo dalla finale del Grande Fratello Vip 3 e, se dovesse uscire proprio questa sera, sarebbe comunque l’uomo più felice del mondo perché ha ricevuto un chiaro segnale da quella donna che ama profondamente. Ha più volte spiegato, senza girarci troppo attorno, che ama ancora sua moglie e che vorrebbe incontrarla una volta terminata la sua esperienza televisiva. Ora ha la certezza che Céline lo sta aspettando!

La moglie Céline sorprende Walter con delle bellissime parole

Walter Nudo ha raccontato di un incidente che ha complicato il rapporto con la moglie e della sua grande confusione. Adesso, però, ha le idee chiare. Non ha mai smesso di amare Céline. E in quest’ultima puntata è stato letto il contenuto della lettera che la moglie ha scritto a Walter: “Ti ho detto che ti voglio bene. È da un po’ di tempo che ti volevo scrivere. Il tempo è un amico prezioso. Quello che c’è tra noi è profondo ed unico. Le distanze non allontano i nostri cuori. Ti raggiungerò in qualunque angolo in cui ci sarai tu e bacerò le tue labbra per ricordarti quanto ti amo. Con tanto amore, un dolce bacio”.

Nuovo inizio per Walter e Céline dopo il Gf Vip?

Walter del Gf Vip 2018 si è commosso: “Mi aspettavo queste parole. Immaginavo che sarebbe successo. Hanno accarezzato il mio cuore. Grazie”. Oltre alla sorpresa inaspettata della moglie di Walter Nudo, c’è stata un’altra sorpresa: Lory Del Santo è stata eliminata. Sicuramente tra i concorrenti del Grande Fratello Vip più interessanti, che ha dimostrato di essere una grande donna a tratti vulnerabile, che abbiamo conosciuto ancora meglio dopo la sua ultima confessione.