Gf Vip, Andrea Mainardi è in crisi: “Sono al limite”, intervengono i concorrenti

Andrea Mainardi, al Gf Vip 2018 è crisi per il concorrente: timori per Tripolina

Che Andrea Mainardi amasse la sua Tripolina fino all’inverosimile (anche se quando si ama qualcuno non lo si ama mai troppo) lo sapevamo tutti. Che il concorrente sarebbe entrato in crisi per questa storia d’amore non lo immaginavamo affatto. Il gieffino infatti ha pianto molto in confessionale e lo ha fatto non solo perché si emoziona quando parla della sua Anna ma anche perché teme che lei possa aver cambiato idea sul loro rapporto. Timori incomprensibili, lo sappiamo, visto che lei gli ha persino mandato un aereo; quando si è innamorati però è difficile tenere a freno le emozioni, anche se queste possono sembrare dall’esterno le più strane possibili.

Grande Fratello Vip 2018 news: le paure di Andrea sull’amore di Tripolina

Andrea è stato tenerissimo in confessionale: “Quando ti penso mi viene un nodo allo stomaco, è una cosa che sento, voglio dare la mia vita a te. Non ho avuto un minimo dubbio su di noi, però hai pensato anche tu in questi due mesi e avrei bisogno di sapere…”. Quando Francesco Monte gli ha fatto notare che ha spinto il rapporto al limite Andrea ha risposto chiaramente: “Fra’, sono già al limite a un sacco di tempo. La mia paura è che in questi mesi l’amore nei miei confronti sia scemato”. “Mi sono accorto – ha poi aggiunto – di essere fragile. E adesso lei cosa prova nei miei confronti?”. “L’amore – queste le parole di Walter che intanto ha avuto un dolcissimo segnale dalla sua Celine – è una parolona. Io credo che è pure una cosa che difficilmente la capiamo veramente, l’amore è fiducia, è dare senza bisogna di ricevere, l’amore è una grossa parola”.

Andrea e Tripolina, al Gf Vip una bellissima dichiarazione d’amore dopo le polemiche

“Faccio fatica a descrivertelo – così ha concluso Andrea il suo confessionale –. Io ti amo proprio. Tu sei la donna della mia vita e non vedo l’ora di portarti su così”. Se le ultime polemiche sulle strategie dei concorrenti, commentate a sorpresa proprio da una dei diretti interessati, cioè Martina, avevano riacceso le critiche sui finalisti, le parole di Andrea avranno invece addolcito un po’ tutti. Molto di più rispetto alle parole che Francesco ha usato parlando di Giulia e Fariba proprio in queste ore. E se volete restare aggiornati su quanto sta accadendo fuori dalla casa sappiate che recentemente sempre Martina ha parlato di un segreto che Jane le svelò agli inizi su Elia. Avete invece bisogno di sapere qualcosina sul nuovo Gf Vip? Qualche informazione l’abbiamo: pare infatti che la prima concorrente sarà proprio lei!