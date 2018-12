Jane ed Elia, e quel segreto svelato nella notte: Martina racconta tutto dopo il Gf Vip

Elia e Jane visti da Martina, il racconto dell’ex gieffina dopo l’eliminazione

La storia tra Jane ed Elia continua a catalizzare l’attenzione anche dopo l’uscita di entrambi dal Grande Fratello Vip 2018. A dimostrarlo è il fatto che da settimane si parla della loro relazione e che anche a Ultime dalla casa, noto programma di Emanuela Gentilin che va in onda su Mediaset Extra, spesso sono protagonisti delle interviste degli ospiti. A parlare di loro oggi è stata Martina Hamdy che col suo solito fare pacato ha raccontato un po’ di aneddoti sulla coppia.

L’amicizia di Martina e Jane: “Una donna forte, mi ha aiutato”

“Io e Jane – queste le parole dell’ex gieffina sulla cattivissima di Elisa di Rivombrosa – abbiamo creato questo rapporto straordiniario; è una donna davvero forte e mi ha aiutato. Ci ritagliavamo questo momento sotto le coperte, era il momento in cui si creava l’intimità. Continuiamo a sentirci – ha poi aggiunto –, io la tengo aggiornata e lei anche. Sono felice che sia serena”. Nessuna critica insomma, a differenza delle ultimissime polemiche scatenate proprio da Elia, a cui si sono aggiunte poi le critiche piuttosto dure di un altro gieffino che ha vissuto la loro storia d’amore.

Il futuro di Jane ed Elia: “Stanno cercando casa”

Su Elia e Jane Martina ha dato diverse informazioni ai fan, soprattutto su come i due stanno continuando a conoscersi: “So che sono sereni – ha così esordito la meteorina –, che si stanno frequentando in pace. Sono molto felici di questo. Io non pensavo, ti dico la verità: l’ho sempre detto a Jane, avevo qualche dubbio che la storia potesse proseguire, una volta usciti. Sì, stanno cercando casa, non so ancora se su Milano o su Roma. Elia lo vedo coinvolto”. Una piccola grande svolta nella storia dei due ragazzi che a differenza di Francesco e Giulia, protagonisti di un’altra accesa polemica, sembrano innamorati persi l’uno dell’altra.

Com’è nata la storia d’amore tra Jane ed Elia? Al Gf Vip 2018 segreto svelato nella notte

Martina ha anche raccontato un aneddoto su come Jane le ha confessato di essere innamorata di Elia: “Io e Jane – così ha iniziato – dormivamo insieme, sotto le coperte eravamo convinte che nessuno ci sentisse. Ed è successo che una notte lei mi guarda e mi dice ‘Mi piace Elia’. Le ho detto ma stai scherzando? E lei con il suo tono inglese mi ha detto ‘No, non sto scherzando'”. A quel punto Marina non ha potuto far altro che mettere da parte lo stupore per l’eventuale storia tra queste due persone così diverse e continuare ad ascoltare la sua amica. Come andrà la relazione tra Elia e Jane? Chissà. Intanto noi pensiamo al Gf Vip 2019 che sembra già avere il suo primo concorrente.