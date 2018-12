Martina Hamdy dopo il Grande Fratello Vip parla delle strategie della casa

Gf Vip 2018, l’eliminazione di Martina: “Non sono stata coinvolta in alcune dinamiche”

A parlare dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2018 è stata Martina Hamdy che ha ribadito la sua posizione sulle accuse ai più giovani di aver tramato ai danni dei più adulti. Martina ha parlato un po’ di tutto, ad esempio anche delle coppie di quest’anno, ma sono proprio le sue posizioni sulla strategia dei concorrenti che ci interessano. Prima però leggete cos’ha detto a coloro che l’hanno criticata per essersi un po’ defilata durante i programma: “Secondo me – queste le sue parole – il problema è stato che si sono create alcune dinamiche nella casa e io non sono stata coinvolta in modo diretto. Era normale che nelle puntate si parlava della storie d’amore e di alcuni litigi, sono consapevole che è stato difficile poter parlare di qualcosa che riguardasse me. Penso che il problema sia stato quello”. Uscita dalla casa, però, Martina ha raccontato di aver vissuto anche situazioni diverse col pubblico.

Il pubblico apprezza Martina ma lei pretendeva di più: “Non si è mai creata una situazione che mi ha fatto arrabbiare”

Martina ha ricevuto infatti non solo critiche ma anche tanti complimenti: “In realtà ci sono state delle critiche, però tante mamme e coetanee mi stanno facendo i complimenti. Ho fatto un percorso pulito, si sono riviste in me. Era la prima esperienza che io ho vissuto all’interno della casa e di un gioco che tanto facile non è”. La meteorina in effetti non ha creato tante dinamiche e questo non le ha permesso di imporsi come avrebbe voluto: è anche vero però che il Gf Vip non ha dato spazio solo alle coppie ma a anche a molti altri personaggi. Pensate a Ivan Cattaneo che pur non avendo iniziato alcuna storia mediatica ha comunque scatenato spesso dibattiti in diretta. E continua a farlo, viste le ultimissime parole pronunciate su Francesco Monte e Giulia Salemi. “Mi dispiace non sia passata la mia personalità un po’ più aggressiva – ha continuato Giulia –; secondo me però non si è creata mai una situazione che mi ha fatto arrabbiare”.

Le strategie dei concorrenti dal Grande Fratello Vip 2018: Martina non ci sta

E non è finita qui: “Siamo arrivati a un certo punto che eravamo così sereni e tranquilli – ha spiegato la Hamdy – che era difficile che qualcosa ti facesse arrabbiare. Quando gli adulti erano più presenti e creavano litigi o un clima più teso ho avuto da ridire ad esempio con Lory. Lei è stata una presenza che ogni tanto lanciava queste frecciatine che noi capivamo poco e io sono stata una delle prime che quando gli adulti hanno parlato di patto io là per esempio mi sono sentita toccata”. Per alcuni suoi atteggiamenti in effetti Lory è stata criticatissima e questo l’ha penalizzata moltissimo, visto che lo stesso Signorini è intervenuto per sottolinearli. E non è certo la prima volta che Alfonso si comporta così: l’ultima ad esempio è stata qualche giorno fa e ha visto Giulia Salemi rispondere senza esitazione ad accuse che non tollera più.

Uscire per colpa di altri? Martina interviene su Fariba e Giulia Salemi

Piuttosto che soffermarvi su Lory Del Santo soffermatevi però sull’ultima parte di queste dichiarazioni: Martina continua a dire, così abbiamo capito almeno, che non c’è stata alcuna strategia, a differenza di quanto Maurizio Battista ha detto non poco tempo fa sui finalisti e su questo presunto complotto di cui tutti parlano. A penalizzare i concorrenti, secondo Martina e non solo, non è stato tuttavia solo il loro comportamento in casa. La meteorina ha fatto l’esempio di Giulia, penalizzata proprio dall’intervento della madre: “Penso che Giulia sia stata molto penalizzata dalla presenza della mamma. Pensava di fare del bene, però secondo me già dall’inizio l’ha messa in difficoltà. In realtà è arrivata molto presto e ha conosciuto Francesco anche sul nascere della loro relazione. Poi si è resa conto che avrebbe dovuto bloccare la mamma ma è anche difficile perché dopo due mesi che non vedi tua a mamma e ti sta dando delle informazioni chi in realtà non vorrebbe sapere…”.

Le ultime news sul Grande Fratello Vip 2018

Per l’intervento di Fariba Giulia ha anche discusso con Francesco che in quella lite tirò in ballo peraltro anche Cecilia. E potremmo continuare a lungo con gli atteggiamenti che hanno penalizzato i concorrenti e soprattutto con delle palesi strategie che hanno portato in finale i più giovani: fatta eccezione per Walter Nudo infatti, che sicuramente vincerà il programma, i meno adulti sono tutti arrivati all’ultima puntata in quanto amici e non intenzionati quindi a nominarsi. Questo ha penalizzato molto l’andamento del Gf Vip che infatti l’anno prossimo dovrà ben guardarsi dall’accettare certe dinamiche. A proposito della nuova edizione avete letto del primo possibile concorrente?