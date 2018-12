Francesco e Giulia, al Gf Vip spunta Fariba: “Genitore deve accettare crescita figlio”

Gf Vip 2018, Francesco è preoccupato per la sua storia con Giulia dopo il programma?

Se dovessimo scommettere sulla storia tra Francesco e Giulia dopo il Gf Vip 2018 non ci scommetteremmo a occhi chiusi perché i due, per quanto sembrano volersi bene, appaiono troppo distanti tra loro per modi di fare e di pensare. Le ultimissime sulla coppia vengono direttamente dalla casa, e precisamente proprio da Francesco che ha parlato del rapporto che lega Fariba Tehrani e Giulia Salemi: il concorrente del Gf Vip parlava generalmente del rapporto tra madre e figlia ma in quel discorso abbiamo colto anche qualche preoccupazione per come questo rapporto potrà influenzare la loro relazione in futuro. Ci sbagliamo? Sarà il tempo a dircelo: intanto leggiamo tutti le parole di Monte.

Francesco Monte e Giulia Salemi, il concorrente pensa a Fariba: “Rapporto morboso”

“Il rapporto che c’è tra di loro – queste le parole di Monte in confessionale – è molto morboso, sembra siano quasi dipendenti l’uno dall’altra. Bisogna trovare un equilibrio. Un figlio deve accettare che sta crescendo e delle decisioni deve prenderle da solo, e un genitore deve accettare che il figlio sta crescendo”. Non è la prima volta che Monte mostra un certo fastidio nei confronti degli atteggiamenti di Fariba: in una delle tante discussione tra lui e Giulia ad esempio tirò in ballo sia la Tehrani sia Cecilia Rodriguez. “Sua mamma è imperativa, è come se Giulia non avesse staccato quel cordone ombelicale”, dicono intanto gli altri concorrenti. E non è neanche la prima polemica che nasce attorno a Giulia e Francesco: recentemente proprio lei si è trovata a rispondere (con fermezza) a delle accuse tutt’altro che leggere.

Le ultime news sul Gf Vip 2018 e sul futuro del reality

“Questa – ha così parlato Andrea Mainardi – è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Lei vuole viversi la sua vita anche magari sbagliando”. Proprio Andrea peraltro sa bene cosa significhi viversi a pieno una storia d’amore: dopo l’ultima crisi che ha avuto per Tripolina (che ha spinto a intervenire tutti gli altri concorrenti) abbiamo capito che le sue non sono parole buttate lì a caso. Come reagirà Fariba al discorso di Monte? E cosa dirà Giulia invece? Intanto continuano le polemiche sulla casa del Gf Vip: sulle strategie dei concorrenti è recentemente intervenuta anche un’ex gieffina, Martina Hamdy, che ha anche svelato un segreto su Elia e Jane. A prescindere da tutto questo comunque avete letto chi potrebbe essere il primo concorrente del Grande Fratello Vip 2019?