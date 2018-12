Gf Vip, Francesco Monte manda un chiaro avvertimento a Giulia su sua madre

Francesco Monte sull’incontro tra Giulia Salemi e Fariba: l’ex tronista ha le idee chiare

Nel daytime di oggi del Gf Vip 2018 abbiamo scoperto la reazione di Francesco Monte su Giulia Salemi e Fariba. Ieri sera c’è stato un provvedimento nei confronti di Giulia a causa di sua madre, che la settimana scorsa nella loro lingua le ha rivelato ciò che i fan di Francesco pensano di lei. E non solo questo, le ha anche dato consigli su come comportarsi in Casa per evitare critiche da parte del pubblico. Riportare ciò che succede fuori è vietato dal regolamento, lo sappiamo tutti. Fariba ha detto di non essere stata messa al corrente di questo ma chiunque segua il reality show da anni, e Giulia e sua madre dicono di farlo, sa bene cosa si può fare e cosa no. In ogni caso, il Grande Fratello Vip ha deciso di mandare Giulia al televoto perché non ha fermato sua madre. L’esito del televoto è ben noto: tra Giulia e Stefano il pubblico ha deciso di salvare il modello e Giulia è stata eliminata.

Gf Vip news, Monte avverte Giulia: “Spero metta in chiaro delle cose”

Dopo la puntata, Francesco ha commentato l’accaduto in confessionale: “La mamma era consapevole magari che dicendo determinate cose avrebbe potuto creare un problema o una conseguenza su Giulia. A me dispiace tanto per come ha vissuto lei quel momento”. Ciò che ha colpito di più, però, sono le parole pronunciate successivamente. Quelle di Francesco, infatti, sembrano un vero avvertimento a Giulia su sua madre: “Manca una settimana. Tra una settimana ci vediamo e tra virgolette spero che lei possa sfruttare questo tempo per mettere in chiaro delle cose”. Monte avrà voluto dire a Giulia di chiarire a mamma Fariba di lasciarle fare il suo percorso, senza intromettersi? Di sicuro Francesco sta riflettendo parecchio sulla donna che eventualmente diventerebbe sua suocera, anche se secondo qualcuno proprio Fariba starebbe rovinando la coppia. Anche Giulia ha intenzione di essere più autonoma e più volte si è sfogata con gli altri concorrenti sulle intromissioni di sua madre. Lei vorrebbe evitare tutto questo, tuttavia nei suoi sfoghi ha spesso sottolineato le difficoltà incontrate nel rapporto con i genitori.

Francesco parla di Fariba, anche Silvia rimprovera Giulia

Francesco si è lamentato ulteriormente di Fariba, che a sua volta non ha mancato di rimproverarlo alla prima occasione: “Mi dispiace che le abbia detto quella frase ‘Di a Francesco di dire che ti ama’. Non mi è piaciuto sentirla dire dalla mamma della ragazza che sto conoscendo. Un genitore se entra deve cercare di fare il mio bene e in questa situazione, presa dall’euforia, non è stato così”. È chiaro che una volta finito il Gf Vip e nel caso in cui Francesco dovesse incontrare ancora Fariba, ci saranno molte cose da chiarire. Intanto anche Silvia Provvedi, al settimo cielo per le forti emozioni di ieri, è sembrata d’accordo con il provvedimento verso Giulia Salemi. In particolare, la gemella ha detto che in un programma italiano non avrebbe dovuto chiedere a sua madre di inviarle messaggi nella loro lingua. E non solo: “Io come ho sempre detto e pensato, credo che se lei si fosse un po’ più concentrata su ciò che veramente ha di bello e non su cosa pensano gli altri sarebbe stato più semplice”, ha detto ancora Silvia su Giulia Salemi dopo che già avevano avuto uno scontro la settimana scorsa.

Francesco sente la mancanza di Giulia dopo l’eliminazione

Fariba a parte, Francesco sta confermando sempre più di essersi affezionato a Giulia. Il passo avanti che c’è stato nei giorni scorsi trova ulteriore conferma infatti nelle parole di Francesco dopo l’eliminazione di Giulia: “Fa strano senza lei”, ha confidato a Stefano. E poi in confessionale: “Già adesso in questi momenti che stiamo cenando sento la sua mancanza fisica. Già la sua voce […] la sua euforia”. Non tutti comunque credono alla coppia Monte e Salemi, lo stesso Signorini ieri sera lo ha detto in modo diretto all’eliminata, questo perché dentro la Casa e per come il pubblico li ha conosciuti sembrano essere incompatibili. Anche Francesco lo sa bene, a dire il vero.