Grande Fratello Vip, Giulia Salemi in lacrime: i genitori non si parlano più

Giulia Salemi in lacrime al Grande Fratello Vip per i genitori

Si è ripresa da pochi minuti, fino a poco fa Giulia Salemi era in lacrime al Grande Fratello Vip. La serata di ieri sera non è stata semplice per lei, vedere Francesco raccontare di sua madre e abbracciare suo padre ha risvegliato in lei una sofferenza provocata dalla separazione dei suoi genitori. La gieffina ha trattenuto le lacrime per troppe ore, fino a quando parlando con Martina in giardino non si è lasciata andare. Giulia ha spiegato che non ha ben chiaro cosa sia successo tra sua mamma e suo padre, questo magari l’avrebbe aiutata. “Io ora ho un equilibrio con entrambi, però è difficile! Io sono una solare, non mi lamento e mi faccio vedere sempre forte da tutti. Sono felice dell’amore che mi hanno donato, certo”, ha confidato alla Hamdy.

Gf Vip, Giulia piange per sua mamma e suo padre: una separazione difficile da superare

I genitori di Giulia sono separati e non hanno un bel rapporto, anzi si sono fatti la guerra e a farne le spese è stata lei. Questo è emerso dai racconti della ragazza. Francesco Monte ha poi raggiunto Giulia, e su di loro è intervenuta anche mamma Fariba, e l’ha aiutata a sfogarsi. “C’è disprezzo tra di loro ed è questo che mi fa soffrire. Avrei voluto godermi di più mio padre”, ha detto sfogandosi in lacrime. Giulia ha poi ammesso di essere in difficoltà nel gestire il rapporto con entrambi perché non vuole deludere nessuno dei due. “Se parlo di mio papà magari pensa che mi sto lamentando”, ha detto tra le braccia di Francesco che ha provato a consolarla: “Loro stanno pensando che forse anche loro hanno sovraccaricato una bambina di 16 anni che si sta portando oggi queste robe addosso. Questo può solo migliorare le cose fra ti voi e creare un collante”.

La crisi di Giulia al Grande Fratello Vip 2018: “Un rapporto civile è utopia”

Spostandosi in cucina il discorso non è cambiato, ma almeno Francesco è riuscito ad asciugare le lacrime di Giulia. L’ex tronista le ha chiesto se sia possibile convincere i suoi genitori a smettere di farsi la guerra, ma la risposta della Salemi è stata chiara: “Loro mi elencano le cose che ha fatto di male l’altro. Non ne esci così. Tanto non riesco a fargli cambiare idea. Avere un rapporto civile è pure utopia, non è finito solo l’amore ma proprio il rispetto. Ma non mi va di condividere queste cose in televisione”.