La mamma di Giulia Salemi rimprovera Monte al Gf Vip: “Ti chiedo di rispettarla”

Fariba, la mamma di Giulia Salemi, al Gf Vip 2018 per rimproverare Francesco Monte

Nella quarta puntata del Gf Vip 2018 hanno pensato (male?) di fare le presentazioni in famiglia: Fariba, la mamma di Giulia Salemi, ha conosciuto Francesco Monte. E lo ha rimproverato sul comportamento con sua figlia! Chi ha seguito l’ultima settimana ha potuto vedere che Giulia e Francesco litigano ogni due per tre, ma secondo la signora Fariba sarebbe colpa dell’aggressività di Monte. L’arrivo in casa della mamma ha mandato in crisi anche Giulia però. Sia perché non ha fatto in tempo a vederla sia perché avrebbe preferito portare avanti l’avventura in modo autonomo. Ma vediamo bene cosa è successo al Grande Fratello Vip tra Giulia, Francesco e mamma Fariba.

Francesco Monte e la mamma di Giulia: l’incontro al Gf Vip

Sorvolando sul fatto che a Francesco la mamma di Giulia sia stata presentata già come sua suocera, vediamo cosa ha detto Fariba vedendo sua figlia soffrire: “Ascolta Franci, di quello che ho osservato tu mi sembri un bravo ragazzo con dei principi. Non voglio credere che la tua è una strategia di gioco. Però sono qua per dirti una cosa. Giulia sta cercando di conoscere tutte le tue sfumature nel bene e nel male e cerca di venirti incontro. Io ti chiedo di fare altrettanto. Naturalmente avete pensieri diversi. Io ti chiedo di rispettarla. Se un pensiero non è uguale al tuo, parla con dolcezza. Con rispetto. Giulia non è figlia di nessuno. Che lei voglia o no, finché vivrò io la proteggerò”. Francesco ci ha tenuto a rispondere e a difendersi: “Io rispetto Giulia in quello che è lei come persona. Se ci sono degli scontri, mi è venuto da sorridere, sembravano scontri di due fidanzati. Ci siamo venuti incontro entrambi penso. Io ho fatto un grande lavoro su me stesso e anche su di lei. Lei mi ha giudicato davanti a tutti non conoscendomi, io non l’ho fatto”.

Giulia Salemi, mamma Fariba incontra Francesco Monte e lei va in crisi

Al termine dell’incontro, mamma Fariba ha chiesto a Francesco cosa prova per Giulia. “È una conoscenza che sta andando avanti, quello che verrà verrà”, ha risposto l’ex tronista. Il fatto che sia intervenuta sua mamma, però, ha mandato in crisi Giulia che ha pianto e ha detto: “Non ho capito sinceramente. io amo mia mamma, è icona di forza e purezza e lealtà. Però qua non voglio condizionamenti esterni”. Giulia non si spiegava perché sua mamma si è presentata in casa e se l’avesse chiamata la produzione, a quel punto Ilary Blasi le ha dovuto ricordare che si trova al Grande Fratello Vip.