Giulia Salemi in crisi per Francesco Monte: “Sono stanca, posso fare a meno di lui”

Gf Vip, Francesco e Giulia vicini al punto di rottura?

Giulia Salemi è in crisi per Francesco Monte al Grande Fratello Vip 2018. Si sta pian piano convincendo che non sia l’uomo per lei. Anche se poi alla fine lo cerca sempre. All’influencer piace parecchio questo ragazzo e lo ha dimostrato in un’infinità di modi diversi. Però non riesce mai a trascorrere una giornata senza litigare. Francesco Monte e Giulia Salemi bisticciano per tutto, anche per motivi davvero futili. L’ultimo? Ha riguardato la suddivisione di carne e pesce: Francesco le ha spiegato – in maniera piuttosto alterata – che chi può mangiare la carne non può mangiare il pesce. Giulia ha capito pienamente la sua spiegazione, ma non le è andato proprio giù il modo con cui l’ha sgridata. Non si sente più una bambina. I suoi genitori l’hanno sgridata parecchio, nell’arco della sua vita, e non accetta che il suo futuro (?) fidanzato possa fare lo stesso.

Giulia Salemi piange per Francesco Monte al Grande Fratello Vip

“Ho fatto un brutto sogno – ha raccontato Giulia Salemi al Gf Vip 3 –. Era molto reale. C’era mia madre che aveva tanta rabbia e se ne andava. Sono talmente abituata ad abbassare la testa con i miei genitori che ci rimango male se Francesco mi risponde male. Non riesco a colmare la mancanza di un uomo. Sembra che io non sia meritevole di un uomo. Sono stanca di essere sgridata”. Ha detto tutto questo tra le lacrime, ribadendo che non è fortunata con gli uomini (e pare che nemmeno con Jeremias Rodriguez lo stia stata).

Francesco e Giulia: una storia fatta di troppi litigi

Francesco Monte sembra arrivato al limite. Ha spiegato che non vuole fare gli stessi errori commessi in passato anche con Giulia Salemi. Dopo questa confessione, molti hanno cominciato a credere che a Francesco non interessi realmente la Salemi e che sia quindi un interesse a senso unico. Sarà veramente così? Intanto Giulia ha detto altre frasi che potrebbero essere considerate avvisaglie di una fine imminente della loro conoscenza: “Sono stata tanti anni senza un uomo, quindi posso farne anche a meno”.