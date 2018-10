Jeremias Rodriguez e Giulia Salemi sono stati insieme? Signorini lancia lo scoop

Jeremias è stato il fidanzato di Giulia Salemi? Il nuovo gossip

Jeremias Rodriguez e Giulia Salemi sono stati insieme? È stato Alfonso Signorini ad aver lanciato la bomba! Il giornalista conosce bene i segreti della famiglia Rodriguez e non gli sfugge proprio nulla. I flirt di Jeremias non sono sempre noti, ma è sicuro che, dopo la sua esperienza al Gf Vip, ha frequentato alcune ragazze famose. E tra queste ci sarebbe anche Giulia. Durante la chiacchierata con i Rodriguez (mancava Belen) a Casa Signorini, Jeremias non ha dato molte soddisfazioni all’opinionista del Grande Fratello. Ma era visibilmente imbarazzato. Non ama parlare della sua vita privata, ma pare proprio che Alfonso abbia fatto centro!

Cecilia Rodriguez racconta alcuni segreti su Giulia Salemi

Alla domanda di Alfonso Signorini se Jeremias è stato fidanzato con Giulia Salemi, il ragazzo ha risposto in questo modo: “Io non parlo di queste cose. Lancio la pietra e nascondo la mano. Non ci sono mai stato insieme”. Ha detto tutto questo ridendo. Ma nessun presente ha creduto alle sue parole, nemmeno Cecilia Rodriguez (ha commentato le lacrime di Francesco Monte) che ha detto: “Giulia forse ha qualche problema con la mia famiglia. Lei ci ha provato anche con Andrea Iannone, ma dice che è stata lei a rifiutarlo”. Se anche questo gossip dovesse essere confermato, Jeremias sarebbe un altro fidanzato famoso di Giulia Salemi.

Dopo Jeremias, Francesco Monte? Giulia Salemi è innamorata

Sembra proprio che Giulia Salemi e Jeremias Rodriguez siano stati una coppia. Chissà se ne parlerà a Francesco Monte, col quale ha stretto un forte legame di amicizia. Per ora si parla di amicizia. Anche se molti sono convinti (così come Cecilia e Iganzio) che a Francesco non piaccia veramente Giulia Salemi. E adesso si comincia a pensare che in realtà l’ex tronista provi una forte attrazione solo per Silvia Provvedi. Qual è allora la verità?