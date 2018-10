Cecilia Rodriguez commenta le lacrime di Francesco Monte: “Non mi è indifferente”

Cecilia Rodriguez parla di Francesco Monte a Casa Signorini

Cecilia Rodriguez ha commentato le lacrime di Francesco Monte. Ieri, durante la diretta del Grande Fratello Vip, l’ex tronista si è commosso per aver ricordato la sua mamma, persa non molti anni fa. Ma recentemente Francesco ha pianto anche per la sua ex fidanzata storica: Cecilia. Uno sfogo che è avvenuto dopo aver visto le sue foto all’interno della Casa più spiata d’Italia. Non è riuscito a trattenere le lacrime e ha spiegato quanto sia stato difficile per lui accettare la fine della sua storia con Cecilia Rodriguez. Adesso, a Casa Signorini, la ragazza ha parlato delle lacrime di Francesco, precisando però che il suo presente è Ignazio Moser. Per evitare inutili pettegolezzi.

Gf Vip 2018, le dichiarazioni di Cecilia Rodriguez sulle lacrime di Francesco Monte

“Ho visto piangere Francesco. Non mi è indifferente. Io però ora ho la mia vita. Porto rispetto al mio fidanzato Ignazio. Francesco ha fatto parte della mia vita e mi dispiace davvero se piange. Gli auguro di trovare una bella persona con cui possa condividere la sua vita. Proprio come io faccio con il mio fidanzato”. Queste sono state le parole di Cecilia Rodriguez a Casa Signorini. Ma la vedremo davvero al Gf Vip 2018 prima o poi? La Rodriguez ha risposto anche a questo: “Me l’hanno chiesto. Mi hanno chiamata. Ma non mi sembrava il caso. Tutto quello che gli dovevo dire gliel’ho detto. Ci siamo lasciati in un contesto sbagliato. Ma abbiamo anche parlato in privato e non è cambiato niente. Ha avuto la crisi di pianto per la situazione: sta all’interno di una casa dove ci sono tanti ricordi. Non è facile stare in una casa dove c’è la nostra foto”. In tutto questo è saltato fuori che Jeremias Rodrigue e Giulia Salemi avrebbero avuto una storia!

Francesco Monte e Giulia Salemi? Nessuno crede a questa coppia

È poi intervenuto Marco Ferri, che ha confessato di essersi commosso per aver visto il suo grande amico in lacrime: “Mi sono emozionato. Ho quasi pianto”. Era presente in trasmissione anche Ludovica Valli (la sorella di Beatrice), che ha spiegato di non credere affatto all’attrazione che esisterebbe fra Francesco Monte e Giulia Salemi. Sono della sua stessa opinione anche Cecilia, Ignazio, Jeremias e Marco. Quest’ultimo ha anche aggiunto: “Io credo che a lei piaccia Francesco. Non so invece come lui si sia avvicinato a lei”.