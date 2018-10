Cecilia Rodriguez torna al Grande Fratello Vip? La confessione di un concorrente

Il ritorno di Cecilia Rodriguez al Gf Vip: la confessione della Marchesa nella notte

Cecilia Rodriguez torna al Grande Fratello Vip? Molto probabilmente sì. A volerla nella Casa più spiata d’Italia è la Marchesa Daniela d’Aragona. Lei e Chechu sono grandi amiche e la Marchesa l’ha inserita nella lista dei personaggi famosi che vorrebbe incontrare durante una delle diverse dirette del lunedì. Questa è una novità per i telespettatori. Ogni concorrente ha realizzato una vera e propria lista con i Vip e i famigliari più importanti per loro. Cecilia, a quanto pare, occupa una parte speciale del cuore di Daniela Del Secco, che ha fatto una rivelazione a dir poco sorprendente durante la notte del Gf Vip 2018. La diretta di Mediaset Extra non ci delude mai.

Gf Vip 2018, Daniela Del Secco vuole vedere Cecilia

Parlando con Elia Fongaro e Fabio Basile, la Marchesa ha spiegato chi ha inserito nella sua personale lista: “Ho chiesto in primis Chechu. Sì, certo che parlo di Cecilia! Perché vi stupite tanto? Lei è molto legata a me, mi vuole molto bene. Ma chi se ne fr**a se a qualcuno non va bene. Io mica sapevo di storie strane”. Francesco e Giulia (che adesso formano una coppia che non convince) potrebbero quindi rivedere Cecilia: lui – come ben sapete – è il suo ex, lei una grande amica. Daniela, però, prima di combinare disastri, ha voluto chiedere direttamente a Francesco se per lui andasse bene: “Devo avvisare Francesco? Se lui non è contento, allora dirò al Grande Fratello che, per motivi personali, è meglio che lei non venga in casa. Ok, vado a chiedere a lui”.

I segreti dell’amicizia di Cecilia Rodriguez e la Marchesa Daniela

Francesco Monte le ha detto che non ha nessun tipo di problema. L’importante è che sia una sorpresa dedicata esclusivamente alla Marchesa. Quest’ultima ha poi parlato del legame speciale che ha con Cecilia Rodriguez: “Io ho un certo rapporto con lei, mi scrive, mi manda tante cose. Lei ha detto che mi viene a trovare. Se a te non sta bene, io dico di non farla venire più. Potrebbe capitare che la chiamano domani, capito? Io non solo ho convalidato lei, ma è quasi certo che viene, quindi dimmi la verità se anche minimamente ti potrebbe infastidire”. Di notte emergono sempre fatti interessanti: abbiamo scoperto del possibile ritorno di Cecilia al Gf Vip e anche dei fidanzati famosissimi di Giulia Salemi. Cos’altro scopriremo nelle prossime ore?