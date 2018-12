Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi al settimo cielo: “Sono estasiata, felice”

Silvia Provvedi felicissima al Grande Fratello Vip 2018: le ultime news dalla Casa

In vista della finale, Silvia Provvedi al Gf Vip ha recuperato un sacco di energia! La settimana passata non è trascorsa molto bene per lei, l’abbiamo vista spesso piangere per l’assenza di sua sorella Giulia. La biondina delle Donatella infatti è stata eliminata lunedì scorso e Silvia ha sentito moltissimo la sua mancanza, pure se si erano separate da poco. Il pubblico è diviso in due sulle gemelle del Gf Vip 2018: c’è chi non comprende la disperazione di Silvia per l’uscita di Giulia e c’è invece a chi piace il loro legame così forte. In ogni caso, dopo ieri sera vedremo sicuramente la Provvedi sorridere di più e piangere meno! Perché? Il motivo è presto detto.

Gf Vip, Silvia Provvedi al settimo cielo dopo aver rivisto Giulia

Silvia ha trascorso il compleanno lontano da Giulia, senza neanche poterla sentire per telefono. Per fortuna ci ha pensato il suo Malefix con un messaggio d’amore a farla sorridere, ma la nostalgia di una sorella gemella è difficile da colmare. L’unica persona che avrebbe potuto farlo era proprio Giulia, che ieri sera è entrata in Casa per riabbracciarla e rassicurarla che fuori va tutto bene. Nel daytime di oggi, Silvia non ha nascosto l’entusiasmo di aver rivisto la gemella: “L’incontro pazzesco, ero felicissima. Mi mancava e mi manca ancora. Però averla vista mi ha ricaricata di un’energia pazzesca. Sono rimasta proprio estasiata, felice. Mi ha dato una carica. Sono pronta per la finale”. Averla accanto è molto importante, sono cresciute potendo contare sempre l’una sull’altra e anche in Casa si sono supportate nei momenti più difficili. Dopo l’incontro con Giulia, Silvia si godrà l’ultima settimana al Gf Vip al meglio insieme agli altri finalisti.

Gf Vip 2018, i concorrenti entusiasti per la finale

Oltre alla felicità di Silvia, oggi pomeriggio abbiamo ascoltato anche le parole ricche di entusiasmo degli altri finalisti. Andrea Mainardi, scelto come terzo finalista da Walter e Benedetta, ha manifestato la sua felicità in confessionale: “Questo percorso un po’ su e giù, alti e bassi, sempre con un po’ di pensieri… Però sono contento. Un momento stupendo, non sono riuscito a gioire più di tanto perché è stato un momento forte, bello”. Anche Walter, dopo la bellissima lettera di Celine, con gli occhi lucidi ha ammesso: “Mi ha dato molta emozione”, riferendosi alla scoperta di essere finalista al Gf Vip 2018. A loro si aggiunge la felicità di Silvia Provvedi, mentre Francesco Monte non ha vissuto al meglio la serata a causa di Giulia e sua madre.