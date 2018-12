Silvia Provvedi e Malefix, passo importante al Gf Vip: “È una dichiarazione d’amore”

Gf Vip, Silvia Provvedi e Malefix: gli auguri speciali per il suo compleanno

Oggi è un giorno speciale per Silvia Provvedi: Malefix le ha mandato un aereo con un messaggio molto importante per il suo compleanno! Oggi Le Donatella infatti festeggiano 25 anni d’età, avrebbero voluto festeggiarli insieme al Gf Vip 2018 ma Giulia è stata eliminata lunedì scorso. Di certo Silvia non si è sentita sola al risveglio nel giorno del suo compleanno! Dopo gli auguri che le ha fatto sua sorella Giulia su Instagram, scrivendo “Tantissimi auguri a noi. Lontane ma vicine! Ti amo infinitamente”, sono arrivati degli auguri molto speciali per Silvia. La Casa è stata sorvolata da ben due aerei per lei finora, tra cui poco fa uno dalla sua famiglia: “Ti amiamo tanto piccola +25! Family. Forza”. Ma è quello arrivato prima che l’ha lasciata letteralmente senza parole!

Silvia Provvedi, Malefix le augura buon compleanno facendo il conto alla rovescia!

Ecco cosa ha scritto Malefix per fare gli auguri a Silvia: “-9 buon compleanno principessa! Malefix”, con un cuore rosso. Mentre Fabio Basile ha riabbracciato la sua Daria, Silvia ha urlato di gioia per Malefix, esclamando un “Non ci credo” e iniziando a ringraziare a ripetizione. Effettivamente Silvia era molto emozionata ed è rimasta senza parole, aveva persino gli occhi lucidi. Malefix ha colpito nel segno, non ci sono dubbi e lo hanno detto anche gli altri inquilini della Casa. Nelle parole dell’aereo inoltre erano racchiusi più messaggi, non solo gli auguri di compleanno! C’è il meno nove che indica i giorni che mancano alla fine del Grande Fratello Vip, segno del fatto che ormai è impaziente di rivederla e non vede l’ora. Poi c’è il “principessa” che non lascia più spazio a dubbi. Malefix non è ancora il fidanzato di Silvia, si frequentano da poco, ma con i suoi gesti riesce sempre a emozionare e spiazzare la gemella quindi potrebbe diventarlo molto presto! Dalla reazione della ragazza all’aereo possiamo ufficialmente dire che non è affatto innamorata di Corona, come pensa qualcuno.

Silvia con gli occhi lucidi dopo l’aereo di Malefix al Gf Vip: i commenti degli altri concorrenti

Silvia è rimasta a bocca aperta e aveva gli occhi lucidi. “È stato molto carino”, ha detto non riuscendo a smettere di sorridere ed era visibilmente emozionata. Stefano e Andrea hanno fatto notare a Silvia che Malefix si è sbilanciato parecchio con questo aereo. Usare la parola principessa, fare il conto alla rovescia per rivederla non sono cose da poco. “È una dichiarazione d’amore. Principessa è la ciliegina sulla torta, anche la panna ci ha messo. Grande Malefix, sei un ragazzo d’oro”, ha detto Stefano e Andrea ha concordato con lui. Anche Lory Del Santo, che ha avuto un confronto intenso e in lacrime con la gemella nei giorni scorsi, ha notato queste cose: “We ragazzi ma questo è potente. Qui si contano i giorni, attenzione”. Silvia non ha passato giorni facili di recente, questi aerei di compleanno le hanno sicuramente risollevato il morale. Anche Benedetta le ha fatto notare che Malefix è stato molto carino e che non è un gesto da tutti. Poi le ha chiesto se si aspettava un gesto simile e Silvia ha risposto: “Da lui un po’, come tipo lo fa. Però non principessa…”. Malefix è riuscito a spiazzare la Donatella, missione compiuta!