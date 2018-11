Fabio Basile innamoratissimo di Daria: i due finalmente insieme

Fabio Basile fidanzato con Daria Bilodid: il judoka è innamoratissimo

Fabio Basile è fidanzato con Daria Bilodid, una bellissima ragazza ucraina di 18 anni che ha fatto perdere la testa al judoka del Gf Vip 2018. Durante la sua permanenza nella Casa ha parlato spesso di lei e del bacio che c’è stato prima di essere rinchiuso. Non è riuscito a liberarsi mai di questo ricordo, Daria è stata un pensiero fisso per Fabio e così ha capito di tenere molto a lei. Non poteva ancora definirsi fidanzato, si erano visti poche volte. Ma una prima conferma è arrivata appena uscito dalla Casa, visto che su Instagram aveva risposto alla domanda “Sei fidanzato?” pubblicando una foto con Daria, mano nella mano. Fino alla conferma definitiva a Verissimo, quando aveva detto: “Tra noi è stato un colpo di fulmine, lei è stupenda. Ora è in Giappone, ma ci sentiamo tutti i giorni. A fine novembre ci vedremo in Ucraina”.

Fabio Basile e la fidanzata Daria insieme: il momento tanto atteso è arrivato

E dopo un lungo periodo senza potersi vedere, finalmente Fabio Basile e Daria Bilodid sono insieme! In queste ore stanno pubblicando diverse fotografie insieme, anche video tra le storie di Instagram. E poi ci sono cuori, dediche d’amore e sorrisi da innamorati! Fabio e la fidanzata Daria si sono anche allenati insieme, perché i veri campioni non si fermano mai e lo ha dimostrato anche al Grande Fratello Vip, dove è stato anche protagonista di un racconto sulla sua infanzia molto toccante. Pubblicando un paio di foto proprio durante l’allenamento il judoka ha scritto: “Together we will be stronger than the Big Bang!”, che tradotto vuol dire “Insieme saremo più forti del Big Bang”. Insieme a queste parole dedicate alla fidanzata Daria, Fabio ha aggiunto un cuore e l’emoji del fuoco. Eh sì, questi due giovani ragazzi sono proprio innamorati!

Gf Vip, Fabio Basile innamoratissimo della fidanzata Daria

In Casa Fabio aveva detto a un certo punto che Giulia Provvedi rappresentava la sua donna ideale. Ma non si è mai avvicinato a lei, sia perché lei è fidanzatissima – nulla ha potuto la segnalazione di Deianira, Giulia e Pierluigi sono più uniti e innamorati che mai! – sia perché ad aspettarlo fuori c’era Daria. E dopo una lunga attesa, perché lei aveva impegni sportivi in Giappone, finalmente si sono incontrati e hanno modo di stare insieme. Possono approfondire la conoscenza e viversi, dato che si erano appena conosciuti prima del Gf Vip. Bisogna ammettere che Fabio Basile e Daria insieme sono davvero molto belli, lo confermano le foto e i video su Instagram, dove Fabio giorni fa si era sfogato dopo alcune critiche su Ignazio e Monte.