Fabio Basile sbotta su Instagram: il chiarimento sull’amicizia con Ignazio e Monte

Gf Vip, Fabio Basile chiarisce la sua amicizia con Ignazio Moser e Francesco Monte

Dopo il Gf Vip, Fabio Basile si è ritrovato a doversi giustificare sulla sua amicizia con Ignazio Moser. Appena attivata la funzione domande su Instagram, infatti, è stato sommerso da messaggi su questo argomento e lui ha spiegato la sua posizione. Con qualcuno, che evidentemente ha detto cose sbagliate ai suoi occhi, non è riuscito a rispondere con calma e pazienza. A quanto pare, a qualcuno non quadra il fatto che Fabio sia amico di Ignazio e che dentro la casa abbia stretto una bella amicizia anche con Francesco Monte, ovviamente perché c’è Cecilia Rodriguez di mezzo non per altro. “Come prima domanda rispondo a queste perché ce ne sono almeno 30 simili… Ho parlato con Ignazio Moser prima di entrare nella casa e lui stesso non mi ha voluto condizionare. Ma da uomo intelligente e da amico non mi ha mai messo paranoie nel vivermi l’esperienza”, ha scritto Fabio su Instagram.

Fabio Basile su Instagram: “Ho legato con Francesco, ma non leva nulla all’amicizia con Ignazio”

Poi ha spiegato la sua posizione sul triangolo Ignazio, Cecilia e Francesco dello scorso anno: “Era chiaro che io sarei rimasto fuori da ciò che è successo l’anno scorso. Ho solidarizzato con Francesco capendo la sua sofferenza. Ma ho altresì detto in tanti confessionali e a Francesco che Ignazio e Cecilia si sono innamorati davvero… Sarà stato ‘sbagliato’ il contesto ma è nato un amore vero”. Fabio e Ignazio sono amici da prima che lui diventasse un gieffino, poi nella Casa ha conosciuto Francesco Monte e spera di aver trovato un altro amico: “All’interno della casa ho legato con Francesco Monte e se uscito (dalla casa, ndr) si rivelerà la stessa persona avrò trovato un amico… Questo non leva nulla alla mia amicizia con Ignazio Moser! Mi sembra che due dei migliori amici di Francesco siano anche amici di Ignazio!”.

Fabio Basile fidanzato? Al Gf Vip pensava sempre a Daria

Fabio Basile su Instagram ha perso la pazienza – dopo aver sbottato anche contro Cecchi Paone! – quando gli è stata attribuita una brutta frase detta su Cecilia: “Ma voi state male seriamente… Non capite, prendete pezzi di discorso, avete insultato la mia manager e accusato Ignazio Moser di non volermi sostenere e di essere stato obbligato! Lo schifo, scusate il termine, siete voi!!!”. Ma soprattutto, nelle domande su Instagram hanno chiesto a Fabio Basile se è fidanzato: la sua risposta? Un enorme cuore rosso! Non ha fatto nomi, ma seguendolo al Grande Fratello Vip 2018 sappiamo che prima di entrare in Casa ha visto (e baciato) una sportiva di nome Daria. E su Instagram ha poi pubblicato una foto in cui la tiene per mano! C’è stato anche chi ha chiesto se avesse risentito la sua ex Sofia, ma lui è stato categorico negando e scrivendo “game over” a tal proposito.