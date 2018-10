Fabio Basile dislessico, confessione al Grande Fratello Vip: “Mi insultavano”

La dislessia di Fabio Basile al Gf Vip 2018

Fabio Basile è dislessico. Lo ha confessato al Grande Fratello Vip 3. Nella Casa, ha trovato un nuovo confidente: Alessandro Cecchi Paone. Si stra creando un bel legame, fra i due, e il campione olimpionico non ha nessun problema a parlare di quelle vicende che in passato lo hanno fatto soffrire. Fabio è sempre col sorriso, non si arrabbia mai ed è gentile e disponibile, ma dietro alla sua allegria contagiosa si nasconde un passato difficile che però lui è riuscito ad affrontare senza lasciarsi abbattere mai. Prendeva a pugni gli insulti e ha dimostrato a tutti il suo grande valore diventando uno dei judoka più forti al mondo.

Il passato di Fabio Basile e la sua voglia di farcela

“Ho scoperto che ero dislessico all’età di 15 anni – ha confessato Fabio Basile al Gf Vip 2018 –. Non sono mai stato vittima di bullismo, però mi insultavano. Mi chiamavano ‘codice fiscale’. Se tu stai bene con te stesso e sei veramente forte, non devi andare da uno con dei problemi per sentirti più grosso”. Un’altra confessione, questa, che si aggiunge a quelle che abbiamo scoperto recentemente sulla sua storia difficile. Fabio ha superato alla grande tutti gli attacchi ricevuti dai suoi compagni di scuola e adesso si ritiene davvero soddisfatto per quello è diventato.

Grande Fratello Vip news: le ultime confessioni di Fabio Basile

Ha ammesso, inoltre, che non ha trionfato ai Mondiali perché si sentiva invincibile. Ma adesso, stando all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha capito di volersi superare ancora: “Io non mollo! Voglio superare me stesso. La mia vita non è sempre una festa o un divertimento”. E mentre Fabio Basile faceva questa confessione, Elia e Jane si erano scambiati parole importanti… Sembra che sia iniziato solo adesso il Gf Vip. Un’edizione che ci potrà regalare tante sorprese!