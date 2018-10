La storia di Fabio Basile al GF 2018: la triste confessione

Il passato difficile di Fabio Basile raccontato al Grande Fratello 2018

Fabio Basile del GF 2018 ha un passato difficile. Lo ha raccontato ai suoi compagni d’avventura, mostrando un lato inedito di sé. Tutti lo abbiamo conosciuto come il judoka dal carattere forte e dall’allegria contagiosa, ma ha anche lui dei segreti sul suo passato. E quale occasione migliore per raccontarli? Il Grande Fratello 2018 permette a tutti i concorrenti di aprirsi totalmente, di fare i conti con un passato che non è sempre facile da accettare. Dopo l’incredibile confessione di Ivan Catteneo (che ha lasciato tutti senza parole), adesso è toccato a Fabio Basile a raccontare qualcosa di più del suo passato: tutti lo hanno ascoltato con attenzione e nessuno si sarebbe mai aspettato che, dietro al suo sorriso, si nascondessero innumerevoli sacrifici.

I sacrifici di Fabio Basile e la voglia di farcela

“Prima di entrare qui dentro – ha raccontato al Grande Fratello VIP -, ero molto timoroso: senza judo, non mi sarei sentito più un guerriero. Essere campione olimpico implica fare sacrifici maggiori”. E dopo qualche titubanza iniziale, ha deciso di raccontare quello che gli è successo: “Vivo fuori di casa da quando ho sedici anni e piangevo. Gli amici mi dicevano: ‘Basta con questo judo. Non ti dà da mangiare. Vieni con noi’. Io invece dicevo che sarei arrivato al mio obiettivo”.

Il grande rammarico di Fabio Basile del Grande Fratello VIP

E in effetti Fabio Basile del GF VIP 2018 è diventato un grande campione olimpico, tanto da essere stato scelto come concorrente di Ballando con le stelle, prima, e come concorrente del Grande Fratello poi. Fabio ha però qualche rammarico: “Ho perso il mondiale, la gara dell’anno. Ci penso spesso ma non lo do a vedere. Mi sento immortale perché c’è una storia dietro. Non è essere sbruffoni, significa essere sinceri”.