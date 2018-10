Ivan Cattaneo, il triste racconto al GF Vip: “A 12 anni dovevo diventare prete”

Ivan Cattaneo racconta un episodio doloroso del suo passato al Grande Fratello Vip

Ivan Cattaneo, come mostra il filmato in onda a Mattino 5, al Grande Fratello Vip si è lasciato andare a una confessione molto dolorosa del suo passato. La sua storia non è caratterizzata solo dal grande successo e dall’amore del pubblico, ma anche da momenti abbastanza duri. Quando ancora era molto piccolo, i suoi genitori iniziavano a comprendere quale sarebbe potuto essere il suo futuro e questo non riuscivano ad accettarlo. In particolare, Ivan ha ricordato nel confessionale un episodio ben preciso. A otto anni ha trovato in un pacchetto di patatine una trousse da trucco. Ed ecco che l’oggetto l’ha subito colpito, al punto da utilizzarlo su di sé. Così a mezzogiorno si è presentato a tavola truccato. Il concorrente ha ammesso che ancora non sapeva cosa volesse significare questo suo gesto. Per il padre rappresentava un segno ben preciso, aveva già compreso tutto. Per tentare di fermarlo, gli ha tirato uno schiaffo.

Ivan Cattaneo: “A 12 anni dovevo diventare prete, mi avevano inserito in un seminario”

Negli anni ’60, Ivan iniziava a formare la sua personalità. Ma pare che questa sua direzione non fosse del tutto apprezzata dal padre. Cattaneo ha ricordato, all’interno del confessionale, che iniziò a mettersi il rossetto contro il volere della sua famiglia. Il genitore continuava, infatti, a non accettare tutto questo. “Fai l’uomo”, gli disse il padre. Una grande sofferenza per Ivan, che cercava di essere se stesso. Già da bambino, Cattaneo mostrava la sua voglia di truccarsi come una donna e per tentare di bloccarlo i genitori decisero di inserirlo in un seminario. A 12 anni Ivan sarebbe dovuto diventare prete. Non sappiamo esattamente come poi proseguì questa vicenda e come il cantante riuscì a esprimere la sua vera personalità liberamente.

Ivan Cattaneo al Grande Fratello Vip: il cantante si racconta

“Non sono mai stato un cittadino, ero un ragazzo di paese”. Così, Ivan si è descritto nella Casa più spiata d’Italia. Un racconto molto doloroso del suo passato, che l’ha portato a fare qualche piccolo salto indietro nel tempo. Una storia che forse potrebbe essere di aiuto ad altri giovani che sono alla ricerca della loro persobalità da tempo. Con coraggio Ivan ha portato avanti se stesso, probabilmente anche con la paura di non essere accettato.