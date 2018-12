Giulia Provvedi a Domenica Live parla del fidanzato Gollini e di Deianira

Giulia Provvedi da Barbara d’Urso: cosa ha detto sul fidanzato Gollini e su Deianira Marzano

Dopo Verissimo, Giulia Provvedi ha chiarito anche a Domenica Live che il fidanzato Pierluigi Gollini non l’ha tradita durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip. La cantante de Le Donatella ha ribadito che la sera incriminata, quella del 28 ottobre scorso, il portiere dell’Atalanta era al compleanno del migliore amico del padre e non all’Hollywood di Milano. “Quella festa si è tenuta a Bologna ed era presente pure mia madre. Ci sono foto e video del party”, ha spiegato la 24enne a Barbara d’Urso. “Non so perché Deianira abbia detto questo e perché non abbia foto di quello che sostiene. Ad ogni modo è acqua passata”, ha aggiunto la sorella di Silvia Provvedi.

Giulia Provvedi dopo il Grande Fratello Vip: “Amo il mio fidanzato”

“So chi è il mio fidanzato, è una persona seria e non ho dubbi”, ha assicurato Giulia Provvedi a Domenica Live. La performer è contenta accanto al suo fidanzato, con il quale spera presto di mettere su famiglia. Ma per ora c’è tempo: insieme dal 2017, Giulia e Gollini si dividono tra Milano, dove vive lei, e Bergamo, dove gioca lui. E mentre si gode la sua relazione, la Provvedi fa il tifo per la sorella al Grande Fratello Vip. “Deve vincere lei”, ha detto l’ex concorrente di X Factor.

Giulia Provvedi contenta del cambiamento della sorella Silvia

Grazie al Grande Fratello Vip Silvia Provvedi è riuscita a superare la tormentata storia d’amore con Fabrizio Corona. A sostenerlo Giulia a Verissimo: “Mia sorella non era felice con lui. Questo percorso all’interno del reality show l’ha aiutata, le ha fatto capire la sua forza”.