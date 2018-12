Giulia Provvedi sul fidanzato: “Segnalazione falsa”. Poi parla di Silvia e Corona

Giulia Provvedi a Verissimo dopo il Grande Fratello Vip: cosa ha detto sul fidanzato Pierluigi Gollini e il presunto tradimento

Nessun tradimento da parte di Pierluigi Gollini nei confronti di Giulia Provvedi. La componente de Le Donatella, dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip, ha chiarito quanto accaduto a Verissimo. La cantante lanciata da X Factor ha dichiarato che quanto emerso sul portiere dell’Atalanta erano solo “segnalazioni false, non vere”. “Quella sera era al compleanno del padre, non era nemmeno in discoteca. Dunque non era vero nulla”, ha detto Giulia a Silvia Toffanin. “Io e Pier ci amiamo molto. Lui è una persona speciale, è parte di me. Ci siamo sempre supportati quotidianamente e mi fido ciecamente”, ha aggiunto la 24enne. Che ha anche rivelato che lo sportivo qualche settimana fa è andato fuori la Casa di Cinecittà urlando con degli amici senza però il megafono. “Oggi va tutto benissimo con lui. È l’uomo della mia vita e mi piacerebbe diventare mamma con lui”, ha sottolineato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Le parole di Giulia Provvedi sulla storia tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona

Nonostante l’eliminazione a due passi dalla finale del Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi è contenta di vedere ancora la sorella in gioco. E soprattutto di aver assistito alla sua rinascita dopo la tormentata storia d’amore con Fabrizio Corona. “Mia sorella non era felice con lui. Questo percorso all’interno del reality show l’ha aiutata, le ha fatto capire la sua forza”, ha puntualizzato la Provvedi bionda. E a proposito del mancato confronto con Corona quando è entrato in Casa Giulia ha ribadito: “Non ha voluto parlare con me perché non avevo nulla da dirgli. Tra l’altro non ci aspettavamo il suo arrivo, pensavamo più a una sorpresa del mio fidanzato”.

Giulia Provvedi non è arrabbiata con Giulia Salemi per l’eliminazione

Ora Giulia Provvedi spera nella vittoria di Silvia al Grande Fratello Vip. E non prova alcun rancore nei confronti di Giulia Salemi, che non si è offerta di andare al televoto. “Volevo mettermi in gioco, va bene così”, ha assicurato la performer.